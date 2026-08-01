Mercato PSG : Après Akliouche, une autre recrue attendue !

La direction du PSG ne compte pas s’arrêter au recrutement de Maghnes Akliouche. Les dirigeants parisiens avancent déjà sur un autre dossier chaud, celui de Zion Suzuki.

Mercato : Après Akliouche, le PSG tente de signer Zion Suzuki

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Le Paris Saint-Germain frappe un grand coup sur le marché des transferts. Un accord total a été scellé avec l’AS Monaco pour Maghnes Akliouche. Son transfert est estimé à environ 50 millions d’euros. Le milieu offensif tricolore va ainsi rejoindre le PSG cet été après plusieurs tentatives manquées. Son officialisation ne saurait tarder.

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Mais le recrutement du PSG ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Le journaliste Fabrizio Romano le confirme, la direction parisienne s’active désormais pour faire venir Zion Suzuki. Le gardien de but de Parme a réalisé une brillante participation à la Coupe du monde 2026 avec le Japon. Ces performances ont convaincu Luis Campos et son équipe de passer à l’offensive.

Forte concurrence autour du dossier

Zion Suzuki est perçu par la direction du PSG comme le profil idéal pour concurrencer Matvey Safonov et pallier le possible départ de Lucas Chevalier. Les tractations se poursuivent en coulisse en vue d’un accord. Même si la concurrence autour du dossier est rude.

🚨🔴🔵 After Maghnes Akliouche deal being sealed this weekend, Paris Saint-Germain are also working to sign Zion Suzuki.



Premier League clubs also keen, Juventus had a bid rejected. 🇯🇵



Newcastle decided to sign Lukas Hornicek from Braga and left Suzuki talks this week. pic.twitter.com/8DURtFhhCz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

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Des écuries de Premier League surveillent de très près le portier japonais. Tandis que la Juventus a essuyé un refus de Parme. À Luis Campos de tenter sa chance pour ce joueur dont le prix de vente est estimé à 30 millions d’euros sur Transfermarkt.