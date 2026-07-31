Mercato : Le PSG prêt à une autre folie après Chevalier ?

Un an seulement après avoir dépensé 55 millions d’euros pour recruter Lucas Chevalier au LOSC, le PSG va-t-il remettre le couvert avec un gros chèque pour un autre gardien de but ? Les rumeurs vont dans ce sens.

Mercato PSG : Une révélation du Mondial 2026 pour chasser Chevalier ?

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Alors que Lucas Chevalier affiche sa détermination à se battre pour regagner la confiance de Luis Enrique, le PSG envisagerait le recrutement d’un nouveau gardien de but lors de ce mercredi estival. D’ailleurs, Onze Mondial assure ce vendredi que Luis Campos serait déjà en négociations avec les dirigeants de Parme pour l’international japonais Zion Suzuki, qui s’est illustré cet été en Amérique durant la Coupe du Monde 2026.

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« Depuis plusieurs jours, le double champion d’Europe a entamé des discussions avec Parme pour le gardien international japonais Zion Suzuki. Jusqu’ici, très peu d’éléments ont filtré sur la teneur des échanges (…) Si Paris venait à accélérer sur ce dossier, alors que la concurrence de la Juventus semble aujourd’hui s’être éloignée, la hiérarchie des gardiens pourrait une nouvelle fois être bouleversée.

L’arrivée d’une nouvelle recrue pourrait-elle pousser le club de la capitale à se séparer de Lucas Chevalier, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif ? Cette hypothèse ne peut pas être totalement écartée », explique le média sportif, qui précise que le Paris Saint-Germain va devoir sortir le grand jeu pour attirer Suzuki, puisque le club italien ne compte pas le brader.

Parme réclame jusqu’à 40M€ pour Zion Suzuki

Après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City et l’arrivée de Lucas Chevalier l’été passé, le PSG pourrait encore connaître des mouvements à ce poste. Impressionnant avec le Japon lors de la dernière Coupe du Monde, Zion Suzuki possède le profil parfait pour plaire à Luis Enrique et le staff parisien, avec notamment un talent en pleine ascension et une personnalité forte pour s’imposer au Paris Saint-Germain.

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À 23 ans, le dernier rempart de Parme ne panique pas et se montre assez rassurant dans ses sorties comme dans son jeu au pied. Mais sa direction ne compte pas le laisser partir pour des broutilles. En effet, Onze Mondial indique que les dirigeants des Gialloblu réclameraient jusqu’à 40 millions d’euros pour leur portier.

« Selon nos informations, le club italien réclamerait plus de 30 millions d’euros pour céder celui qui gardait les cages du Japon lors de la dernière Coupe du monde. Une source transalpine évoque même un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros », rapporte le magazine francilien.

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