FC Nantes : Abline envoie un message fort après son départ

‎Matthis Abline n’a pas attendu longtemps après son départ du FC Nantes avant d’adresser un clin d’œil appuyé au FCN après sa signature à l’AS Monaco. Présenté par son nouveau club, l’attaquant français a tenu à saluer les Canaris avec des mots forts qui témoignent de son attachement malgré une séparation inévitable.

‎FC Nantes : Un au revoir qui ne passe pas inaperçu

La suite après cette publicité

‎Quelques heures après l’officialisation de son arrivée à l’AS Monaco, Matthis Abline est revenu sur son aventure nantaise. Recruté par le club de la Principauté pour les cinq prochaines saisons, l’ancien attaquant du FC Nantes a profité de son premier entretien accordé aux médias monégasques pour évoquer son parcours en Loire-Atlantique.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Après Abline, Kita attend le jackpot pour ce crack

‎L’ancien joueur du FC Nantes n’a pas masqué son émotion en parlant de son ancienne équipe. « J’ai beaucoup appris à Nantes, c’est un club qui aurait dû rester en Ligue 1. Je suis à fond derrière eux, j’espère qu’ils vont réussir à remonter rapidement. Je ne retiens que de bons souvenirs et un très bon apprentissage », a confié l’attaquant aux médias de l’AS Monaco.

‎Trois saisons qui ont forgé son évolution

‎Arrivé au FC Nantes au cours de la saison 2023-2024, Matthis Abline a progressivement trouvé sa place dans l’effectif. Grâce à sa polyvalence et à son engagement, il s’est imposé comme une option crédible sur le front de l’attaque. ‎

À voir

Mercato : Après Asencio, l’OM tente un autre coup de folie au Real

Sa dernière saison, conclue avec six buts en 32 rencontres de Ligue 1, a confirmé sa montée en puissance. Malgré la relégation des Canaris en Ligue 2, le joueur préfère retenir les progrès accomplis sous les couleurs nantaises plutôt que la déception collective.

‎Un message qui réchauffe le cœur des supporters

‎Dans un contexte où les départs de joueurs sont parfois accompagnés de silence, les mots de Matthis Abline prennent une résonance particulière. Son soutien affiché au FC Nantes pourrait être apprécié par des supporters encore marqués par la descente. ‎

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Une grosse annonce tombe à Nantes

En souhaitant un retour rapide de son ancien club parmi l’élite, l’attaquant montre que certains liens dépassent les simples considérations sportives. Une marque de respect qui entretient une relation positive entre le joueur et les Canaris.

‎Des paroles qui valent presque une promesse

‎Dans le football moderne, les déclarations sincères sont parfois aussi remarquées que les performances sur le terrain. En choisissant de remercier ouvertement le FC Nantes, Matthis Abline envoie un signal fort : son passage chez les Jaune et Vert a compté dans sa progression.

Lire la suite sur le FC Nantes :

Mercato FC Nantes : Accord scellé pour ce buteur ?

À voir

ASSE : Mauvaise nouvelle avant le déplacement à Sochaux

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita dit au revoir à un autre cadre !

‎Ces propos illustrent aussi l’image d’un joueur conscient de son parcours. Monaco récupère un attaquant ambitieux, mais Nantes conserve le souvenir d’un professionnel qui n’oublie pas le club où il estime avoir grandi. Voilà un départ qui laisse davantage de gratitude que d’amertume.