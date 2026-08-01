Mercato : Après Asencio, l’OM tente un autre coup de folie au Real

‎L’OM poursuit son offensive sur le mercato avec une cible aussi prestigieuse qu’ambitieuse afin de tourner la page du départ de Mason Greenwood. Le club phocéen explore une piste menant une nouvelle fois au Real Madrid dans l’espoir de frapper un grand coup.

‎Mercato OM : Un nouveau joyau madrilène dans le viseur marseillais

La suite après cette publicité

‎Le départ de Mason Greenwood a laissé un vide immense dans l’animation offensive de l’OM. Les dirigeants olympiens s’activent donc pour offrir à leur entraîneur un profil capable d’apporter de la créativité, de la percussion et de l’imprévisibilité sur le front de l’attaque.

C’est dans cette logique qu’une piste particulièrement séduisante a émergé ces derniers jours. ‎D’après Jeunes Footeux, Marseille s’intéresse de près à Franco Mastantuono. Arrivé au Real Madrid en provenance de River Plate contre 70 millions d’euros, le jeune Argentin ne dispose pas encore de garanties suffisantes pour enchaîner les rencontres chez les Merengues.

À voir

Mercato PSG : Après Akliouche, une autre recrue attendue !

Lire aussi : Mercato : Surprise ! Lorenzi accélère pour Raul Asencio

La perspective d’un prêt représente ainsi une opportunité que Marseille aimerait exploiter afin de récupérer un talent considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération.

‎Le salaire, un obstacle bien plus imposant que le transfert

‎Sur le papier, la formule du prêt paraît idéale. Elle permettrait à Marseille de renforcer son effectif sans engager une indemnité de transfert particulièrement élevée. Mais dans les faits, le dossier est loin d’être simple. ‎Le principal frein concerne la rémunération du joueur. Toujours selon Jeunes Footeux, les émoluments de Franco Mastantuono dépassent largement les standards financiers du club phocéen.

Lire aussi : Mercato OM : Surprise, Lorenzi négocie un accord à Leipzig

À voir

ASSE : Les choix forts de Ian Cathro dévoilés avant Sochaux

Les dirigeants marseillais espèrent donc convaincre le Real Madrid de participer à une partie importante du salaire afin de rendre l’opération viable. Ce montage financier rappelle celui réalisé par l’Olympique Lyonnais avec Endrick la saison dernière, un précédent qui nourrit aujourd’hui les espoirs olympiens.

‎Une opération capable de changer le visage de l’attaque

‎Si ce dossier aboutissait, l’OM réaliserait sans doute l’un des prêts les plus spectaculaires de son mercato estival. Le club récupérerait un joueur doté d’une qualité technique rare, capable de dynamiser le couloir droit et d’apporter une nouvelle dimension au secteur offensif. ‎

À l’inverse, un échec obligerait les responsables marseillais à accélérer sur d’autres pistes. Le temps joue désormais un rôle essentiel, puisque l’objectif est d’offrir rapidement à Bruno Genesio un effectif compétitif avant les grandes échéances de la saison. Les prochains échanges avec le Real Madrid pourraient donc être décisifs.

‎Un pari audacieux qui correspond à la nouvelle ambition olympienne

‎Depuis plusieurs mois, Marseille affiche une volonté claire : attirer des joueurs au fort potentiel plutôt que multiplier les recrutements sans véritable valeur ajoutée. Cette stratégie traduit une ambition sportive assumée et une volonté de rivaliser avec les meilleures équipes françaises et européennes. ‎La piste Franco Mastantuono illustre parfaitement cette nouvelle philosophie.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord signé, une recrue mystère arrive !

Coup de théâtre à l’OM : Une arrivée inattendue capote !

À voir

Mercato : Le PSG accélère, le remplaçant de Barcola arrive

Certes, les obstacles financiers demeurent importants, mais l’OM montre qu’il n’hésite plus à viser très haut lorsque l’opportunité se présente. Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera de faciliter cette opération, comme l’espèrent les dirigeants marseillais. Pour l’instant, le dossier reste ouvert.