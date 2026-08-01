Mercato PSG : Luis Enrique désigne ses 3 recrues urgentes !

‎‎Le PSG n’a pas l’intention de s’arrêter aux premiers renforts enregistrés durant ce mercato estival. Le club de la capitale a encore ciblé trois profils jugés indispensables pour répondre aux attentes de Luis Enrique avant la fermeture du marché des transferts.

‎Mercato PSG : Le chantier parisien est loin d’être terminé

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‎Le Paris Saint-Germain continue d’avancer ses pions. Malgré un recrutement déjà entamé avec les arrivées évoquées de Maghnes Akliouche et Lucas Digne, les dirigeants estiment que l’effectif n’a pas encore atteint son équilibre idéal. Luis Enrique souhaite disposer d’un groupe encore plus compétitif afin d’aborder toutes les compétitions avec davantage de garanties.

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‎D’après PSG Inside Actus, trois recrues restent considérées comme prioritaires. La première concerne l’axe défensif. Le technicien espagnol aimerait accueillir un défenseur central capable, si nécessaire, d’évoluer également sur le côté droit. Un profil polyvalent qui offrirait davantage de solutions tactiques au staff parisien.

‎Une attaque qui pourrait encore changer de visage

‎Le secteur offensif demeure également au cœur des réflexions. Le PSG rechercherait deux éléments supplémentaires capables d’apporter de la créativité, de la percussion et une réelle concurrence dans les derniers mètres. ‎Toujours selon PSG Inside Actus, l’un de ces futurs renforts est attendu pour intégrer directement le onze de départ.

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L’objectif n’est donc pas simplement d’étoffer le banc, mais bien d’augmenter le niveau global de l’équipe afin de conserver son avance sur la scène nationale tout en renforçant ses ambitions européennes.

‎Des départs qui peuvent rebattre toutes les cartes

‎Le scénario du mercato parisien reste toutefois dépendant des mouvements dans le sens des départs. Les situations de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye sont particulièrement surveillées en interne. ‎

Si l’un de ces deux joueurs venait finalement à quitter le club, la direction sportive serait contrainte d’ajuster ses plans en recrutant un élément offensif supplémentaire. À un mois de la clôture du marché, chaque décision pourrait donc provoquer une réaction en chaîne et modifier les priorités du champion de France.

‎Le pari de Luis Enrique peut transformer le Paris SG

‎Cette stratégie traduit une volonté claire : ne laisser aucun secteur sans concurrence. Luis Enrique semble privilégier des joueurs capables de répondre à plusieurs exigences tactiques plutôt que de simples remplaçants. Une approche qui correspond parfaitement à sa philosophie de jeu.

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‎Si le PSG parvient à concrétiser ces trois dossiers prioritaires, l’effectif gagnera encore en profondeur et en qualité. Mais le mercato réserve souvent des rebondissements. Entre les opportunités de dernière minute et les éventuels départs, le club parisien pourrait encore surprendre ses supporters jusqu’aux dernières heures du marché.