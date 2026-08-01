Mercato : Le Stade Rennais s’attaque à un défenseur à 25M€

‎‎Le Stade Rennais accélère sa réflexion pour renforcer son arrière-garde avant la fin du mercato et aurait identifié une piste de premier plan en Serie A. Le club breton s’intéresse de près à l’international colombien Jhon Lucumí, dont la valeur est estimée à 25 millions d’euros.

‎‎Mercato Stade Rennais : Une cible qui attire déjà les regards

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‎‎La défense figure parmi les grands chantiers des dirigeants du Stade Rennais. Pour gagner en solidité et en expérience, le club explore plusieurs pistes, mais une ressort avec insistance : celle de Jhon Lucumí, pilier de Bologne et habitué aux rendez-vous de haut niveau.

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‎‎À 28 ans, le Colombien présente un profil séduisant. Fort de ses nombreuses sélections avec son équipe nationale, il possède l’expérience recherchée pour encadrer une défense ambitieuse. D’après Transferfeed, Rennes suit attentivement son évolution en vue d’une possible offensive.

‎‎Un dossier qui s’annonce particulièrement disputé

‎‎Le dossier est toutefois loin d’être simple. Même si le joueur serait ouvert à un nouveau défi malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, son statut attire naturellement plusieurs formations européennes.

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‎Le Milan AC, Côme et la Juventus Turin surveilleraient également sa situation. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les exigences de Bologne et compliquer la mission des dirigeants rennais, qui devront présenter un projet suffisamment convaincant.

‎‎Un investissement qui peut changer la défense rennaise

‎‎Estimé à 25 millions d’euros, Jhon Lucumí représente un investissement important. Le Stade Rennais devra donc mesurer l’impact financier d’une telle opération avant de passer concrètement à l’action.

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‎‎Sur le terrain, le défenseur sort d’une saison particulièrement aboutie avec 43 rencontres disputées, un but et une passe décisive. Au-delà des statistiques, son leadership et sa régularité pourraient apporter une nouvelle dimension à la défense bretonne.

‎‎Rennes joue une carte ambitieuse sur le marché

‎‎Cette piste est sans doute l’illustration de la volonté du Stade Rennais de recruter des joueurs capables d’élever immédiatement le niveau de l’équipe. Miser sur un défenseur confirmé plutôt que sur un jeune pari traduit une stratégie tournée vers la performance à court terme.

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‎‎Reste désormais à savoir si le club breton saura convaincre le joueur et résister à la concurrence des grands noms du football italien. Une chose est sûre : si les informations se confirment, ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons les plus suivis de la fin du mercato.