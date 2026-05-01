Ça chauffe à l’OM : Une menace surgit pour Facundo Medina !

Le mercato d’été réserve des surprises à l’OM. Le club phocéen devra résister à un assaut inattendu pour son défenseur polyvalent Facundo Medina.

Mercato OM : Le Besiktas fonce sur Facundo Medina !

L’arrière-garde de l’Olympique de Marseille devrait connaitre des changements majeurs cet été. Alors que des rumeurs envoient Leonardo Balerdi vers Galatasaray, un autre pilier de la défense a aussi une touche en Turquie. Facundo Medina attire l’attention du Besiktas.

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Le compte Eagle Media sur X assure en effet que l’entraîneur stambouliote Sergen Yalçın a déjà donné son feu vert pour son recrutement. Les premiers échanges auraient même eu lieu entre les différentes parties. Rappelons que Facundo Medina est actuellement prêté par le RC Lens.

La porte reste fermée pour son transfert

Son option d’achat étant obligatoire, l’OM va débourser environ 18 millions d’euros pour son transfert définitif. Le club turc ambitionne de profiter de cette transition contractuelle pour tenter une offensive cet été. Sauf qu’un départ de Facundo Medina est peu probable.

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La direction marseillaise n’a pour l’heure aucune intention de se séparer d’un élément très utilisé par Habib Beye. L’international algérien en est à 23 rencontres disputées cette saison.