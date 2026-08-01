Mercato OL : C’est imminent pour Bacher, son contrat dévoilé

L’OL tient sa 7e recrue estivale. Son contrat et l’indemnité de son transfert sont dévoilés. L’officialisation de sa signature est imminente.

Mercato : Felix Bacher va signer à l’OL pour 4 ans contre 4,1 M€

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L’OL devrait annoncer la signature officielle de Felix Bacher, ce samedi 1er août 2026. Selon les informations de L’Equipe, son Transfert du GD Estoril Praia (Portugal) est bouclé. Le club rhodanien l’a recruté contre un montant estimé à 4,1 millions d’euros.

Cette indemnité est assortie d’un pourcentage sur une éventuelle plus-value sur le futur transfert de l’Autrichien. Un contrat de cinq saisons l’attend à Lyon, à en croire le quotidien sportif. Il sera ainsi lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’à fin juin 2031.

Le défenseur central de 25 ans sera la septième recrue des Gones cet été. Il débarque à la suite de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo, Loïs Openda ou encore Noham Kamara, dont l’option d’achat a été levée.

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