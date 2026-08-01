PSG Mercato : Urgent ! Le crack Mika Godts dit OUI à Campos

Après l’échec du dossier Yan Diomande, le PSG a jeté son dévolu sur le crack Mika Godts de l’Ajax Amsterdam. Et selon la presse locale, l’ailier belge aurait déjà donné son accord à Luis Campos pour un transfert cet été.

Mercato : Mika Godts « est sous le charme du projet du PSG »

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Doublé par le Real Madrid pour Yan Diomande, le PSG est bel et bien passé à autre chose. Ne souhaitant pas perdre de temps dans sa recherche d’un ailier gauche sur ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a activé la piste menant à Mika Godts, ailier gauche droitier, qui casse tout à l’Ajax Amsterdam du haut de ses 20 ans.

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Un vrai sens du but, un excellent contrôle du ballon et une grosse vitesse de pointe. Le profil de l’attaquant moderne tel que les préfère Luis Enrique, l’entraîneur parisien. D’ailleurs, Fabrizio Romano annonce que Luis Campos aurait déjà entamé des négociations avec le club néerlandais pour l’international belge qui se montre déjà séduit par le projet du Paris SG.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Mika Godts aurait même donné son feu vert pour rejoindre les rangs du double champion d’Europe en titre dès cet été. « Le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse », révèle le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

D’ailleurs, « le PSG a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal », ajoute le spécialiste mercato, qui précise que « le joueur est sous le charme du projet du PSG. Mika Godts est plus que tenté par le Paris Saint-Germain. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG. » Il n’a pas manqué d’afficher publiquement son intérêt pour le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Mika Godts s’est abonné à la page d’Instagram du Paris SG

Auteur de 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues la saison écoulée, Mika Godts est considéré par Luis Enrique comme une belle option en plus de Maghnes Akliouche. Le technicien espagnol a donné son aval pour le recrutement du jeune ailier belge et Luis Campos accélère pour trouver un accord avec l’Ajax Amsterdam.

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Quelques heures seulement après l’annonce de l’intérêt du Paris SG, Mika Godts s’est abonné à la page Instagram des Rouge et Bleu. Un indice qui prouve son envie de rejoindre la bande à Ousmane Dembélé pour la suite de sa carrière.

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Mais il faudra déjà que Luis Campos parvienne à trouver un terrain d’entente avec son homologue de l’Ajax pour l’indemnité de transfert. Cela ne devrait pas trop tarder, selon différents médias proches du dossier. Affaire à suivre…