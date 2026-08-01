ASSE : Le peuple vert envoie un message fort à la Ligue 2

Les supporters de l’ASSE ont envoyé un message retentissant aux adversaires des Verts, à une semaine du début du championnat.

ASSE : 20 600 abonnés pour la saison 2026-2027, un record historique !

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L’ASSE démarre la saison 2026-2027 par un déplacement au stade Auguste-Bonal, pour affronter le FC Sochaux-Montbéliard. Ce sera le samedi 8 août (20h45). Avant ce rendez-vous avec le club promu en Ligue 2, le club ligérien annonce un abonnement record de ses supporters, pour le nouvel exercice.

« Les Verts évolueront à Geoffroy-Guichard devant 20 600 abonnés à l’unisson », selon l’AS Saint-Etienne. Il s’agit d’un record historique pour le club en Ligue 2. Le Chaudron est donc déjà rempli à 50 %, avant même le coup d’envoi de la saison, car sa capacité est de 41 965 places.

🤯 20 600 abonnés cette saison, mieux encore que l’année dernière… et donc un nouveau record absolu en @Ligue2BKT !



Le Peuple Vert voit toujours plus grand et fait toujours plus fort ! 💚 pic.twitter.com/1mrsZ2zA6j — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 1, 2026

L’ASSE n’a pas manqué de remercier tous ces abonnés, notamment ceux des kops. « Le club du Forez se félicite de pouvoir compter sur l’adhésion massive de ses supporters en kops avec près de 15 000 abonnés et est ravi d’avoir séduit également plus de 1000 nouveaux abonnés impatients de vibrer, à l’unisson, lors de la prochaine saison de Ligue 2 BKT », se réjouit le club stéphanois.

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Pour rappel, la campagne d’abonnement du peuple vert a été lancée le 7 juin et refermée le 31 juillet 2026. Avec ce record d’abonnement, l’AS Saint-Etienne est enocre partie pour battre le record d’affluence en Ligue 2 cette saison.