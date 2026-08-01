Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour l’arrivée de Lucumi ?

Le Stade Rennais fonce sur Jhon Lucumí, le défenseur central du Bologna FC. D’autres cadors européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Jhon Lucumí

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Afin de renforcer leur secteur défensif, les dirigeants bretons visent du lourd. Une cible prioritaire est trouvée : Jhon Lucumí. D’après les informations de Transferfeed, le Stade Rennais suit de très près ce défenseur central colombien qui évolue à Bologne.

À 28 ans, l’international colombien possède une solide expérience du haut niveau. Fort de ses 42 sélections nationales et d’un but marqué avec la Tricolor, le joueur reste engagé avec le club italien jusqu’en juin 2027. Mais le désir d’un nouveau défi l’anime. Cette envie de changer d’air ouvre la porte à un transfert cet été. Une opportunité idéale que Rennes compte bien saisir.

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La tâche s’annonce toutefois complexe. L’AC Milan convoite également le défenseur. De son côté, Côme observe la situation très attentivement. Enfin, la Juventus Turin apprécie son profil. Cette concurrence XXL risque de compliquer la tâche des dirigeants rennais, qui devront déployer de grands arguments pour convaincre le joueur de rejoindre la Ligue 1.

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Sur Transfertmarkt, Jhon Lucumí vaut 22 millions d’euros. C’est un coût élevé, mais justifié par son volume de jeu. Le roc colombien sort d’une saison pleine. Bilan : 43 matchs disputés, 1 but et 1 passe décisive sous le maillot de Bologne. Son leadership et son vécu apporteraient la sérénité qui manque parfois à la charnière rennaise.