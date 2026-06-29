ASSE : Restée en Ligue 2, Saint-Etienne couronnée par la LFP

L’ASSE est restée en Ligue 2, mais le club est sacré champion grâce à ses supporters. Leur titre a été officialisé par la LFP.

ASSE : Geoffroy-Guichard et son record d’affluence

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Troisième de Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE n’a pas atteint son objectif, qui était la montée directe en Ligue 1. Elle a échoué, ensuite, lors des barrages face à l’OGC Nice. L’équipe stéphanoise se prépare donc pour sa deuxième saison consécutive en deuxième division.

Elle pourra encore compter sur la grande mobilisation et le soutien de ses supporters pour la pousser. Comme ce fut d’ailleurs le cas la saison dernière. Malgré la descente en Ligue 2, le peuple vert est resté debout derrière son équipe de cœur lors de l’exercice passé.

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Il a même battu le record d’affluence de la saison, avec 39 772 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception d’Amiens SC, à l’occasion de la dernière journée du championnat, le 9 mai 2026.

L’AS Saint-Etienne sacrée championne des tribunes en Ligue 2

Selon les chiffres officiels de la Ligue de football professionnel (LFP), l’AS Saint-Etienne arrive largement en tête du classement des tribunes. Son mythique stade a atteint un taux de remplissage de 31 446 spectateurs en moyenne, sur les 17 matchs disputés à domicile en Ligue 2.

Le club ligérien a cumulé un total de 457 points, devançant largement Reims et Rodez, qui comptent respectivement 316 unités et 292 points. L’ASSE est marché sur la Ligue 2, comme le souligne la Ligue.

Elle est arrivée en tête sur tous les critères de notation : ambiance à Geoffroy-Guichard, la fidélité à domicile, mais aussi à l’extérieur, l’engagement sur les réseaux sociaux, l’animation du club et des supporters et les bonus affluence.

LE PARIS SAINT-GERMAIN ET L'AS SAINT-ÉTIENNE REMPORTENT LE CHAMPIONNAT DES TRIBUNES 2025/2026



À l'issue des jeux concours récompensant l'engagement des supporters sur les réseaux sociaux et les meilleurs tifos de la saison, l'édition 2025/2026 du Championnat des Tribunes de… pic.twitter.com/tyk3DPLFFA — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 29, 2026

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Les supporters des Verts ont pourtant été frappés de huis clos partiels, lors des deux premières journées de championnat, la saison dernière.