Mercato OM : C’est confirmé, accord conclu avec ce top joueur

La direction de l’OM tient peut-être sa prochaine recrue défensive. Diogo Leite aurait accepté de rejoindre le club phocéen.

Mercato OM : Accord verbal avec Diogo Leite

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Un défenseur central portugais dit oui à l’OM. Mais le joueur doit encore patienter avant de parapher son contrat. Contraint par des finances serrées, le club phocéen privilégie cet été les opportunités à moindre coût et cible en priorité des joueurs libres.

D’après la presse portugaise, les dirigeants marseillais ont ainsi jeté leur dévolu sur Diogo Leite. Un dossier qui s’annonce d’ailleurs très bien engagé. Libre depuis son départ de l’Union Berlin, le défenseur de 27 ans souhaite poser ses valises à Marseille. Si ce feu vert du joueur constitue une excellente nouvelle pour l’OM, l’opération n’est pas encore scellée.

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Pour concrétiser cette arrivée, l’Olympique de Marseille doit d’abord dégraisser son effectif. L’arrivée de Diogo Leite dépend du départ de plusieurs Marseillais poussés vers la sortie. Les pensionnaires du Vélodrome doivent vite vendre pour débloquer la situation. Ce retard fait évidemment les affaires des clubs rivaux.

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Très attentive, la Lazio Rome surveille l’évolution du dossier, tout comme Schalke 04, le Celta Vigo et Besiktas, également sur le coup. Chacun d’eux peut encore faire basculer le choix du Portugais. Marseille veut éviter une nouvelle déception sur le marché des transferts. Le dossier Diogo Leite semble bien avancé. Tout dépend maintenant de la capacité du club à finaliser ses ventes.