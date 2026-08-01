Mercato PSG: La date de la visite médicale d’Akliouche fixée

Plus aucun doute, Maghnes Akliouche va devenir un joueur du PSG dans les prochains jours. Après l’accord total entre le club parisien et l’AS Monaco, le joueur de 24 ans va passer sa visite médicale, dont la date est désormais fixée.

Mercato PSG : « Examen médical la semaine prochaine » pour Akliouche

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Après plusieurs semaines de discussions, les dirigeants du PSG et leurs homologues de l’AS Monaco sont parvenus à un accord total pour le transfert de Maghnes Akliouche. Déjà intéressé l’été dernier, le Paris Saint-Germain a relancé ce dossier et Luis Campos a réussi à convaincre Thiago Scuro, le directeur général du club de la Principauté.

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Les deux hommes ont conclu l’affaire pour un montant de 50 millions d’euros, la cinquième offre du Paris Saint-Germain. Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano confirme l’accord total entre Paris et Monaco pour l’international français de 24 ans.

« Maghnes Akliouche au Paris Saint-Germain, c’est parti ! L’accord entre les deux clubs, révélé il y a deux jours pour un montant de 50 millions d’euros, est désormais confirmé du côté du joueur. La visite médicale aura lieu la semaine prochaine. Akliouche signera jusqu’en juin 2031 », écrit le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

Sauf énorme retournement de situation de dernière minute, Maghnes Akliouche sera un joueur du PSG dans les jours à venir. Le natif de Tremblay-en-France vient pour remplacer l’international sud-coréen Kang-In Lee, qui a rejoint l’Atlético Madrid cet été contrat un chèque de 40 millions d’euros.

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D’après plusieurs sources proches du club de la capitale, Luis Campos n’en a pas encore terminé avec le mercato estival, puisqu’un autre renfort offensif pourrait débarquer en cas de départ de Bradley Barcola, fortement pressenti à Liverpool.