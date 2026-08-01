ASSE : Sonny Vitulli promu au sein du staff de Saint-Etienne

L’ASSE a procédé à un réajustement au sein de son staff technique, en toute discrétion. L’analyste tactique Sonny Vitulli est promu.

ASSE : Ian Cathro débarque avec ses trois adjoints

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L’ASSE a un nouveau staff technique, avec à sa tête Ian Cathro. Il a été nommé entraîneur principal du club stéphanois, le 8 juin 2026. Il a été rejoint par deux de ses adjoints du GD Estoril Praia (Portugal) : Bryant Lazaro et David Le Moël.

Le technicien écossais a également fait revenir Eliaquim Mangala (35 ans) à Saint-Etienne où ce dernier avait joué entre janvier et juin 2022. Ian Cathro avait eu le défenseur sous ses ordres au Portugal lors de la saison 2024-2025. Désormais retraité, l’ancien international français (8 sélections) fait partie des trois adjoints du nouveau coach des Verts.

Saint-Etienne : Sonny Vitulli devient le directeur de l’analyse des performances

Analyste tactique dans le staff technique de l’ASSE, aux côtés de Simon Cousinié, Sonny Vitulli annonce sa promotion au poste de responsable de l’analyse des performances de l’équipe professionnelle. C’est dans un message posté sur son compte LinkedIn qu’il annonce avoir été promu.

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« Fier d’annoncer ma promotion au poste de Head of Performance Analysis de l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Étienne. Une nouvelle étape dans mon parcours, que j’aborde avec beaucoup d’humilité, d’ambition et d’enthousiasme », a écrit le technicien.

Vitulli : « Mettre toute mon énergie au service de la performance et des ambitions de l’ASSE »

Sonny Vitulli a conclu son annonce par une forte promesse : « Merci au club pour sa confiance. J’ai hâte de poursuivre le développement du département Performance Analysis et de mettre toute mon énergie au service de la performance collective et des ambitions de l’ASSE« .

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Pour rappel, Sonny Vitulli connaît bien le fonctionnement du club stéphanois, qu’il a rejoint en 2018. Il a débuté comme préparateur physique pour la préformation au Centre de formation. Il a ensuite évolué vers le poste d’analyste vidéo, avant d’intégrer le staff de l’équipe professionnelle de Saint-Etienne.