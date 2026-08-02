Mercato OM : Urgent ! Un chèque de 50 M€ échappe à Lorenzi

Face à l’intérêt affiché de Leeds United pour Igor Paixao, l’OM espérait réaliser le coup du siècle avec une vente à 50 millions d’euros. Mais Grégory Lorenzi, le directeur sportif marseillais, va devoir tirer une croix sur cette affaire. Explications.

Mercato OM : Leeds United insiste pour Igor Paixao

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Arrivé l’été dernier en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 30 millions d’euros, Igor Paixao ne sera pas bradé par l’OM durant ce mercato. Selon plusieurs sources concordantes, notamment Foot Mercato, l’ailier de 25 ans serait dans le viseur de Leeds United qui le placerait en troisième position sur la liste des priorités à ce poste.

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Le journaliste Santi Aouna rapporte que le club anglais aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’attaquant brésilien cette semaine, mais la direction de l’Olympique de Marseille aurait prévenu qu’elle n’ouvrira aucune discussion avec un potentiel prétendant en dessous de 50 millions d’euros.

Toujours selon la même source, les Peacocks, de leur côté, valoriseraient actuellement Igor Paixao entre 30 et 35 millions d’euros. Qu’à cela ne tienne. Le principal concerné ne semble pas pressé de quitter la cité phocéenne.

Igor Paixao ne veut pas quitter Marseille cet été

Un an seulement après son arrivée, Igor Paixao ne compte pas déjà quitter les rangs de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Macapa aurait à coeur de mettre tout le monde d’accord sur son talent et justifier ainsi le gros chèque de 30 millions d’euros signé par Frank McCourt pour le recruter en août 2025.

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Pour équilibrer les comptes, le directeur sportif Grégory Lorenzi ne pourra donc pas compter sur une éventuelle vente de Paixao. Une bonne nouvelle pour le nouvel entraîneur Bruno Genesio qui aimerait s’appuyer sur le Brésilien et Amine Gouiri sur le plan offensif pour la saison 2026-2027.