Mercato : Incroyable ! Le PSG prépare le départ de Chevalier

Malgré la volonté affichée de Lucas Chevalier de rester et se battre pour déloger Matvey Safonov dans les buts, le PSG semble déterminé à faire venir un potentiel gardien titulaire durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Le PSG en tête pour la signature de Zion Suzuki

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Un an après avoir chassé Gianluigi Donnarumma pour le remplacer par Lucas Chevalier contre un chèque de 55 millions d’euros, le PSG pourrait à nouveau un gardien de but lors de ce mercato estival. Et Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Zion Suzuki, phénoménal dans les perches du Japon à la dernière Coupe du Monde en Amérique.

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Sous contrat à Parme jusqu’en juin 2029, le joueur de 23 ans serait aussi dans les plans de la Juventus Turin, mais aux dernières nouvelles le PSG aurait pris une réelle avance dans ce dossier. En effet, Foot Mercato assure que : « le PSG poursuit activement les discussions pour Zion Suzuki. Les échanges se poursuivent entre les trois parties afin de trouver un accord. À ce stade, le club de la capitale possède une longueur d’avance sur la Juventus dans ce dossier. »

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Une tendance confirmée par le spécialiste mercato Fabrizio Romano : « le Paris Saint-Germain a présenté son projet à Zion Suzuki afin d’obtenir le feu vert du joueur. Le PSG est prêt à avancer avec Parme alors que la Juventus voulait aussi Zion, mais a vu sa première offre rejetée. » L’arrivée d’un nouveau gardien au sein de l’effectif de Luis Enrique pourrait une nouvelle fois bousculer la hiérarchie à ce poste.

Zion Suzuki in, Lucas Chevalier out ?

Après la perte de son rôle de titulaire au profit de Matvey Safonov la saison passée, Lucas Chevalier pourrait voir son avenir au Paris SG totalement bousculer avec l’arrivée d’un nouveau gardien d’un calibre de titulaire, en l’occurrence Zion Suzuki. Au vu des performances réalisées par Matvey Safonov, il est difficile d’imaginer le voir perdre sa place de numéro un.

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En revanche, Chevalier pourrait bien être obligé de revoir ses plans et envisager un départ si l’arrivée de l’international japonais était officialisée. Affaire à suivre…