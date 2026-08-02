Mercato RC Lens : Un premier choix fort de Toppmöller révélé

À quelques semaines de la nouvelle saison en Ligue 1, le nouvel entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller, vient de prendre sa première décision forte depuis sa prise de fonction.

Mercato : Dino Toppmöller choisi son nouveau capitaine

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Depuis le départ d’Adrien Thomasson au Stade Rennais, le RC Lens n’avait pas encore dévoilé l’identité de son nouveau capitaine. Mais selon des sources proches des Sang et Or, le successeur de Pierre Sage aurait une préférence pour l’un de ses cadres offensifs.

Avec les nombreux départs d’Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin, Wesley Saïd et de Mamadou Sangaré, l’entraîneur du RC Lens souhaiterait nommer un capitaine qui rassemble et montre l’exemple. Dans cette optique, Dino Toppmöller devrait porter son choix sur Florian Thauvin.

Auteur d’une première saison réussie avec notamment 14 buts et 10 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier droit de 33 ans s’est imposé comme l’un des leaders lensois. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille serait ainsi le grand favori pour récupérer le brassard après le départ de Thomasson du RC Lens. D’ailleurs, le coach allemand lui a déjà confié ce rôle à plusieurs reprises durant la préparation estivale.

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« Je pense à lui pour être capitaine, comme quelques autres joueurs aussi. Je ne vais pas parler publiquement de ça, car je dois d’abord arrêter mon choix et l’annoncer à mes joueurs. Flo, c’est un joueur très important pour moi, qui a joué au très haut niveau et qui a une importance dans notre groupe, avec son jeu, son intelligence de jeu, sa technique et sa personnalité. Qu’il porte le brassard ou non, c’est toujours un joueur qui prend ses responsabilités », a confié Dino Toppmöller en conférence de presse.