PSG Mercato : C’est fait, Al-Khelaïfi boucle un deal à 50M€

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et la Juve sont parvenus à un accord total pour le transfert de Randal Kolo Muani. Une opération bouclée grâce à l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi fait plier la Juve pour Kolo Muani

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Enfin la libération pour Randal Kolo Muani. Après plusieurs semaines de tractations et de rebondissements, les dirigeants du PSG et leurs homologues de la Juventus Turin ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’attaquant de 27 ans.

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Dans cette opération, le PSG va empocher 38 millions d’euros plus 12 millions d’euros de bonus, soit un montant total de 50 millions d’euros, selon les dernières informations de Fabrizio Romano sur ce dossier. Le journaliste italien rappelle qu’initialement, les deux clubs s’étaient mis d’accord sur la base d’un prêt accompagné d’une option d’achat qui deviendrait obligatoire si les Bianconeri terminaient dans le Top 10 de la Serie A au terme de la saison 2026-2027.

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Mais aux dernières nouvelles, Kolo Muani va finalement s’engager avec la Juventus dans le cadre d’un transfert définitif. Selon le journaliste Abdellah Boulma, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’est personnellement impliqué dans les négociations pour débloquer les détails d’une vente définitive de l’international français.

Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, le PSG boucle ainsi un autre départ important lors de ce mercato estival avec en prime un gros chèque pour un joueur, dont Luis Enrique ne veut pas depuis deux ans. L’officialisation de cette transaction pourrait intervenir dans les prochaines heures.

Randal Kolo Muani est arrivé à Turin

Randal Kolo Muani est bien arrivé dans le Piémont ce dimanche. Attendu pour s’engager avec la Vieille Dame cet été, l’ancien attaquant du FC Nantes a été aperçu à la sortie de l’aéroport Sandro-Pertini de Turin-Caselle.

🛬 Randal Kolo Muani, po straconym sezonie w Tottenhamie, który musiał wybrać last minute 31 sierpnia 2025, wraca do Juventusu, w którym rozegrał niezłą rundę wiosenną w sezonie 2024/2025.



Wierzę, że to się uda 🙏🤍🖤

pic.twitter.com/frZtNVnwbe — Che JUVENTUS (@CheJUVENTUS) August 2, 2026

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Le joueur du PSG devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, en faveur de la Juventus Turin. Désormais, le natif de Bondy, qui revient d’un prêt d’une saison à Tottenham, est attendu pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club italien.

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Une opération menée jusqu’à son terme après l’implication directe de Nasser Al-Khelaïfi, qui permet ainsi au Paris Saint-Germain de tourner définitivement la page Kolo Muani tandis que la Juve retrouve un joueur qui souhaitait avant tout revenir à Turin depuis l’été passé.