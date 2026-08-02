Mercato ASSE : Gazidis prêt à un coup de folie en attaque ?

Alors que l’ASSE pourrait toujours recevoir des offres pour Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin dans les derniers jours du mercato estival, Ivan Gazidis pourrait réaliser une grosse opération pour renforcer l’attaque des Verts.

Mercato : L’ASSE aiguillonnée sur la piste d’un international marocain

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À quelques jours de l’ouverture de la saison en Ligue 2, l’incertitude plane toujours autour de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Les deux joueurs disposent d’un bon de sortie et l’ASSE s’attend donc à recevoir des offres jusqu’au dernier jour du mercato estival. Zuriko Davitashvili possède quelques touches à l’étranger comme l’Olympiakos et l’Atalanta Bergame.

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Mais l’AS Saint-Étienne n’a reçu aucune offre concrète pour l’international géorgien. Même son de cloche pour Stassin pour lequel les négociations avec Ipswich Town ont été démenties. Toutefois, les prétendants des deux joueurs peuvent attendre les derniers moments du mercato pour se manifester véritablement. Conscients de cette situation, les recruteurs de l’ASSE travaillent en coulisses pour parer à toute éventualité.

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Dans cette optique, le site Morning Foot pense que l’international marocain Yanis Begraoui pourrait être une excellente recrue pour l’entraîneur Ian Cathro. L’attaquant de 25 ans sort d’une interessante saison au Portugal sous les couleurs d’Estoril avec notamment 20 buts en championnat. Mais Ivan Gazidis devra se montrer assez convaincant s’il décidait à se lancer sur cette piste.

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En effet, les statistiques de Yanis Begraoui ont attiré l’attention de Millwall et d’Almeria, qui évoluent tous les deux en deuxième division anglaise et espagnole. Cependant, il faudra mettre la main à la poche pour espérer attirer Begraoui, puisqu’il dispose d’une clause libératoire de 10 millions d’euros.

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« Almeria a entamé des discussions avec Estoril Praia concernant Yanis Begraoui. L’attaquant marocain possède une clause libératoire de 10 millions d’euros et un contrat courant jusqu’en juin 2028. Millwall est également intéressé par ses services », rapporte le média britannique. Reste à voir si l’AS Saint-Etienne s’intéressera à l’ancien buteur de l’AJ Auxerre et de Toulouse FC.