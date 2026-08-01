Mercato : C’est fait, le RC Lens annonce un coup historique

C’est désormais officiel, le RC Lens tient sa plus grosse vente de son histoire. Le club artésien a officialisé la bonne nouvelle ce samedi après-midi. Un gros coup pour les Sang et Or.

Mercato RC Lens : Mamadou Sangaré rejoint Brentford pour 48M€

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Le RC Lens a officialisé le départ de Mamadou Sangaré vers Brentford. Le milieu de terrain malien, révélation de la saison en Ligue 1, s’engage avec le club anglais dans le cadre d’un transfert record pour les deux clubs. Après une première saison exceptionnelle sous les couleurs sang et or, conclue par une Coupe de France et une deuxième place en championnat, l’ancien joueur du Rapid Vienne ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa carrière en Angleterre.

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Ce samedi, l’international malien a été vendu aux Bees, où il a signé jusqu’en juin 2031, pour 48 millions d’euros, hors bonus. « Véritable révélation du dernier exercice de Ligue 1, Mamadou Sangaré prend son envol après une saison historique en Sang et Or. Milieu de talent, le Malien rejoint le Brentford FC dans le cadre d’un transfert d’envergure », écrit le RC Lens sur son site officiel.

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Véritable révélation du dernier exercice de @Ligue1, Mamadou Sangaré prend son envol après une saison historique en Sang et Or. Milieu de talent, le Malien rejoint le @BrentfordFC dans le cadre d’un transfert d'envergure.



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Le natif de Bamako quitte Lens après 33 apparitions et rejoint Brentford avec un contrat de cinq ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Brillant avec le Rapid Vienne en 2024/25, Mamadou Sangaré s’inscrit dans la lignée de Seydou Keita et Cheick Doucouré parmi les Maliens ayant animé l’entrejeu du Racing.

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Lancé en Ligue 1 McDonald’s sur la pelouse du Havre quelques jours seulement après son arrivée, « Gaucher » ne tarde pas à montrer l’étendue de son potentiel. Inlassable récupérateur (207 récupérations – meilleur total de L1) et excellent passeur, il s’installe dans le onze artésien dès le week-end suivant face à Brest.

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Meilleur tacleur de l’élite (52), celui qui glane le plus de ballons dans la moitié adverse dans l’élite illumine la 12e journée de son talent en ouvrant son compteur en Sang et Or après un enchaînement de classe à Monaco (1-4).

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Recruté l’été dernier pour 8 millions d’euros (bonus compris), Mamadou Sangaré devient ainsi la plus grosse vente de l’histoire du RCL, devant Loïs Openda et Abdukodir Khusanov (40 millions d’euros). Une plus-value XXL pour le RC Lens.

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