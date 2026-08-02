OM Mercato: Coup de tonnerre ! Raul Asencio donne son accord

À la recherche d’un défenseur central pour compenser un éventuel départ de Leonardo Balerdi, l’OM pourrait s’offrir les services de Raul Asencio en provenance du Real Madrid.

OM Mercato : Raul Asencio accepte de se relancer à Marseille

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Déjà déçu par son temps de jeu l’an passé, Raul Asencio est conscient que l’arrivée de l’international français Ibrahim Koné va encore compliquer sa situation au Real Madrid. Sans compter la prolongation de contrat d’Antonio Rüdiger. Dans ces conditions, le joueur de 23 ans serait désormais ouvert à un départ lors de ce mercato estival.

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Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, le défenseur central du Real Madrid serait favorable à l’idée de s’engager avec l’OM. En effet, selon les informations du site Fichajes, Raul Asencio veut absolument rejoindre un club dans lequel il sera un cadre et souhaiterait évoluer sous les ordres de Bruno Genesio en Ligue 1.

Avec les probables départs de Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille offre plus de garanties d’un temps de jeu conséquent. L’international espagnol, qui veut prochainement retrouver la Roja, souhaite donc rejoindre la cité phocéenne dès cet été. Mais l’affaire est encore loin d’être dite.

Le Real Madrid attend jusqu’à 20M€ pour Raul Asencio

En parallèle des discussions avec West Ham pour Jean-Clair Todibo, l’OM pourrait également prendre langue avec le Real Madrid pour Raul Asencio. Sous contrat jusqu’en juin 2031, le partenaire de Kylian Mbappé veut aller se relancer dans un autre club et aurait choisi l’Olympique de Marseille en cas de départ cet été.

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le principal obstacle dans ce dossier reste financier. En effet, les Merengues valorisent Asencio entre 15 et 20 millions d’euros. Des montants sur lesquels le club olympien ne peut pas s’aligner dans les conditions actuelles. Un prêt avec une prise en charge partielle du salaire du joueur par le Real apparaît donc comme la formule la plus crédible.

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Grégory Lorenzi, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, devra toutefois se montrer très convaincant dans les négociations, la Lazio Rome et Galatasaray étant également positionnés pour récupérer Raul Asencio. Affaire à suivre…

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