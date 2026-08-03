Mercato PSG : 156M€, le Paris SG frappe un énorme coup !

‎Le PSG est en train de réussir sur le mercato une opération financière d’une ampleur rarement observée depuis le début de l’ère qatarie. Sans avoir encore lancé ses grandes offensives sur le marché des transferts, le club parisien affiche déjà un bilan qui impressionne et pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

‎PSG : Un mercato qui change complètement de dimension

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‎Le PSG avance avec une stratégie particulièrement maîtrisée durant cette fenêtre estivale. Alors que les supporters attendaient des recrues, la direction a d’abord choisi de rééquilibrer son effectif en multipliant les départs. Cette politique porte déjà ses fruits puisque, selon L’Équipe, les ventes réalisées permettent au champion de France de franchir le cap impressionnant des 156 millions d’euros de recettes.

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‎Cette somme est atteinte grâce à l’officialisation du transfert de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, revenu de prêt après une expérience convaincante, ne figure plus dans les plans de Luis Enrique et va donc poursuivre sa carrière à la Juventus. Une opération qui renforce encore un bilan déjà exceptionnel pour le club de la capitale.

‎Une stratégie pensée depuis plusieurs mois

‎Ce choix n’a rien d’un hasard. Après avoir conservé l’ossature de son effectif à la suite de son sacre européen, le PSG avait déjà montré sa volonté de privilégier la stabilité sportive plutôt que les dépenses spectaculaires. L’été actuel confirme cette ligne directrice avec une priorité donnée aux ventes avant d’éventuels investissements.

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‎Les départs de Gonçalo Ramos, Lee Kang-in et Noham Kamara illustrent parfaitement cette nouvelle philosophie. En additionnant ces opérations au transfert de Kolo Muani, Paris établit un bilan comptable inédit depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Un signal fort envoyé à la concurrence et aux instances du football européen.

‎Un équilibre qui pourrait rapidement évoluer

‎Pour autant, ce mercato est loin d’être terminé. Les dirigeants parisiens travaillent toujours sur plusieurs pistes afin d’offrir à Luis Enrique un effectif encore plus compétitif avant le début de la saison. Les noms de Mika Godts et Maghnes Akliouche reviennent avec insistance parmi les dossiers suivis.

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‎Si ces opérations aboutissent, une partie des 156 millions d’euros récoltés pourrait être immédiatement réinvestie. D’autres mouvements restent également envisageables. Un éventuel départ de Bradley Barcola, régulièrement annoncé dans les rumeurs, permettrait même au PSG d’augmenter encore davantage ses recettes avant de repasser à l’offensive sur le marché.

‎Le Paris SG prépare peut-être un été encore plus spectaculaire

‎Derrière ces chiffres impressionnants se cache surtout une évolution de la politique sportive parisienne. Longtemps critiqué pour ses dépenses massives, le PSG démontre désormais sa capacité à générer des revenus importants grâce à la valorisation de son effectif.

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Cette maîtrise financière offre au club une marge de manœuvre considérable pour construire son avenir. ‎L’impression laissée est donc celle d’un géant qui avance avec méthode plutôt qu’avec précipitation. Les chiffres actuels sont déjà historiques, mais ils pourraient rapidement n’être qu’une étape.