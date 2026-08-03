Cresswell au Stade Rennais : Le montage financier qui a tout débloqué

‎Le Stade Rennais tient enfin son renfort défensif avec la signature de Charlie Cresswell après de longues semaines de discussions. Un montage financier spécifique a permis de rapprocher les positions avec Toulouse et de faire avancer un dossier longtemps bloqué.

‎Mercato Stade Rennais : Un accord qui s’est construit dans la patience pour Charlie Cresswell

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‎Pendant plusieurs semaines, les échanges entre le Stade Rennais et Toulouse ont donné l’impression de piétiner. Pourtant, en coulisses, les deux clubs poursuivaient les discussions afin de trouver une formule acceptable pour chacun. ‎D’après Foot Mercato, Charlie Cresswell est désormais tout proche de rejoindre la Bretagne.

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Le défenseur de 23 ans devrait s’engager via un prêt payant accompagné d’une obligation d’achat, tandis que sa visite médicale est attendue dans les prochains jours. ‎Ce retard ne s’explique pas par un désaccord sportif. Le véritable obstacle concernait l’équilibre financier que le club breton doit désormais préserver après une hausse importante de sa masse salariale.

‎Toujours selon Foot Mercato, le Stade Rennais souhaitait éviter d’alourdir immédiatement ses comptes. Toulouse a finalement accepté une formule qui permet de repousser le transfert définitif, tout en sécurisant l’opération sur le long terme.

‎Une arrivée qui peut changer beaucoup de choses

‎L’arrivée de Charlie Cresswell offrirait davantage de stabilité à la défense rennaise. Son profil, déjà reconnu en Ligue 1, représente un atout pour renforcer un secteur qui avait besoin de garanties. ‎Cette opération montre également que Rennes reste ambitieux malgré un contexte économique plus exigeant.

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Le club cherche désormais à concilier compétitivité et gestion rigoureuse. ‎Ce dossier traduit une tendance de plus en plus forte sur le marché des transferts. Les clubs doivent faire preuve d’imagination pour continuer à recruter sans mettre en péril leur équilibre financier. ‎Rennes semble avoir trouvé la bonne équation.