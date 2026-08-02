Mercato OM : Départ acté, Marseille va toucher un joli chèque

‎‎‎L’OM se rapproche d’une opération qui pourrait lui offrir une bouffée d’oxygène financière avant la fin du mercato estival. Un accord est en très bonne voie pour permettre au club phocéen d’encaisser une somme importante grâce au départ de Nayef Aguerd.

‎‎Mercato OM : Une issue se dessine enfin pour Nayef Aguerd

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‎‎L’OM accélère dans le sens des départs. Alors que les dirigeants cherchent à rééquilibrer les finances du club, le dossier Nayef Aguerd semble désormais proche de connaître son épilogue. Selon Foot Mercato, Al-Sadd a nettement pris l’avantage dans les discussions et les négociations avancent favorablement entre les deux formations.

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‎‎Le défenseur marocain de 30 ans, arrivé seulement l’an dernier, pourrait ainsi poursuivre sa carrière au Qatar. Il reste toutefois une dernière étape importante : convaincre le joueur de rejoindre le projet d’Al-Sadd afin de finaliser définitivement cette opération.

‎‎Un montage financier qui change la donne

‎‎Au départ, les responsables marseillais privilégiaient une vente définitive afin d’obtenir immédiatement une rentrée d’argent conséquente. Le marché n’ayant pas offert les opportunités espérées, l’Olympique de Marseille a revu sa stratégie pour éviter que le dossier ne s’enlise.

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‎‎Toujours selon Foot Mercato, les deux clubs se dirigent désormais vers un prêt payant estimé à 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat automatique de 11 millions d’euros. Une formule qui permettrait finalement à Marseille de récupérer un montant proche des attentes initiales tout en facilitant les négociations.

‎‎Un transfert aux conséquences importantes

‎‎Si l’opération aboutit, l’Olympique de Marseille allégera sa masse salariale tout en améliorant sa capacité à financer d’autres mouvements durant cette dernière partie du mercato. Les dirigeants disposeront alors d’une marge de manœuvre plus confortable pour renforcer certains secteurs de l’effectif.

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‎‎Cette transaction pourrait également accélérer d’autres départs. Le club phocéen souhaite poursuivre son travail d’assainissement financier afin d’aborder la saison avec un effectif mieux équilibré et des comptes davantage maîtrisés.‎

‎Un pari réfléchi pour l’avenir marseillais

‎‎Cette décision peut surprendre au regard de l’arrivée récente de Nayef Aguerd. Pourtant, elle illustre une réalité incontournable du football moderne : l’équilibre économique pèse désormais autant que les considérations sportives. Marseille semble avoir privilégié une solution pragmatique plutôt qu’une position de principe.‎

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‎Si toutes les parties trouvent un accord dans les prochains jours, cette opération pourrait rapidement devenir l’un des dossiers les plus rentables de l’été pour les dirigeants olympiens. Reste désormais à obtenir le feu vert du défenseur marocain afin que ce joli chèque promis à Marseille devienne une réalité.