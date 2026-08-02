Urgent : Maghnes Akliouche confirme son transfert au PSG !

Annoncé depuis le début du mercato estival, Maghnes Akliouche s’apprête à quitter l’AS Monaco pour s’engager avec le PSG. Le milieu offensif français a confirmé son transfert sur les réseaux sociaux.

Mercato : Accord total entre le PSG et Monaco pour Maghnes Akliouche

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Après avoir vendu Gonçalo Ramos (AC Milan), Kang-In Lee (Atlético Madrid) et Randal Kolo Munai (Juventus Turin), le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Maghnes Akliouche. Après un long bras de fer avec l’AS Monaco, le club de la capitale est parvenu à un accord autour de 50 millions d’euros pour le milieu offensif de 24 ans.

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Déterminé à rejoindre l’effectif de Luis Enrique, l’international français a également validé son arrivée et doit désormais passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031. Ce contrat de longue durée confirme la volonté du Paris SG de miser sur un joueur encore jeune, mais déjà expérimenté au plus haut niveau.

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Sauf problème lors des examens médicaux, Maghnes Akliouche pourra être officiellement présenté comme une nouvelle recrue du PSG la semaine prochaine. Le numéro 11 monégasque ne cache même plus son impatiens de rejoindre son nouveau club.

Maghnes Akliouche lâche un indice

En attendant sa visite médicale et la signature de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Maghnes Akliouche confirme déjà l’idée d’un départ imminent à l’AS Monaco, en publiant notamment une photo qui a suscité de nombreuses réactions.

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Sous sa dernière publication Instagram, Akliouche a été chambré par ses coéquipiers de l’équipe de France, notamment Khephren Thuram, Manu Koné et William Saliba. Mais c’est surtout son interaction avec Fabrizio Romano qui a suscité la curiosité.

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Mercato: Maghnes Akliouche finalement prêt à snober le PSG ?

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En effet, l’ailier de l’ASM a « liké » le commentaire du journaliste italien composé de deux yeux regardant sur le côté, symbole souvent utilisé par le spécialiste du mercato pour annoncer une opération proche de son officialisation. Akliouche doit maintenant passer sa visite médicale la semaine prochaine.