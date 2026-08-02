Mercato : L’OM vise du lourd pour remplacer Geronimo Rulli !

Alors que le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City semble prendre de l’épaisseur, les dirigeants de l’OM s’activent déjà pour recruter un nouveau gardien de but.

Mercato : Manchester City touche au but pour Geronimo Rulli

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À la recherche d’une doublure à Gianluigi Donnarumma après le départ de James Trafford à Leeds United, Manchester City a jeté son dévolu sur Geronimo Rulli. À un an de la fin de son contrat avec l’OM, le portier argentin n’a pas encore prolongé et les Citizens apprécient son profil.

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Son expérience internationale et son vécu au plus haut niveau correspondent aux besoins du club anglais pour le rôle de doublure dans les perches. D’ailleurs, l’agent de Geronimo Rulli a confirmé l’existence de discussions avec l’ancien club de Pep Guardiola en publiant une story Instagram depuis les bureaux des Skyblues.

Les négociations semblent désormais concrètes entre les deux clubs, mais le montant d’un éventuel transfert et les conditions exactes de l’opération ne sont pas encore précisés. Un transfert de Geronimo Rulli Rulli qui oblige l’Olympique de Marseille à revoir rapidement ses plans au poste de gardien.

L’OM a fait une offre à Marcin Bulka

L’OM poursuit ses recherches pour renforcer son effectif au poste de gardien de but. Alors que Geronimo Rulli pourrait effectuer un retour à Manchester City cet été, Grégory Lorenzi étudie déjà plusieurs profils susceptibles de prendre la relève de l’Argentin de 34 ans.

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Ce dimanche, le média saoudien Asharq Al-Awsat rapporte que le directeur sportif de l’OM aurait formulé une offre à son homologue de NEOM pour recruter Marcin Bulka. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien gardien de but du Paris SG est valorisé à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, et le montant de la proposition olympienne n’aurait toutefois pas filtré.

La piste Marcin Bulka s’inscrit dans la réflexion marseillaise autour de la succession à venir de Geronimo Rulli, mais aucun accord n’est annoncé à ce stade. Toutefois, le dossier ne s’annonce pas du tout facile pour le club français, puisque NEOM avait investi 15 millions d’euros pour offrir le portier polonais à son entraîneur Christophe Galtier l’été passé. Le salaire de 5 millions d’euros annuels de Bulka pourrait aussi constituer un véritable obstacle pour l’OM. Pour Grégory Lorenzi, les négociations pourraient donc être complexes.

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Mais le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille a déjà prouvé qu’il sait négocier par le passé. Affaire à suivre donc…