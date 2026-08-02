Mercato : Mika Godts arrive au PSG, un nouvel indice tombe !

Malgré le souhait de l’Ajax Amsterdam de le garder pour une saison de plus, Mika Godts est déterminé à rejoindre le PSG comme l’a annoncé son agent. Et un indice vient de confirmer son prochain changement d’air. Explications.

Mercato : L’agent de Mika Godts confirme un accord avec le PSG

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Samedi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé sur sa chaîne YouTube que « le PSG est en négociations pour recruter l’un des plus gros talents en Europe : l’ailier belge de 21 ans de l’Ajax Mika Godts. Le PSG pousse pour que ce deal aboutisse. Le PSG a déjà rencontré le joueur. Luis Campos était en personne avec lui au Portugal. Ce que je peux dire, c’est que le joueur est sous le charme du projet du PSG.

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Mika Godts est plus que tenté par le PSG. Il a déjà donné son feu vert, il est prêt à aller au PSG. Les termes personnels ne sont pas un problème, un accord sera trouvé. Cela dépend désormais des clubs. Le PSG a déjà entamé les négociations avec l’Ajax. Le PSG a déjà fait une offre. L’Ajax veut 60M€, le PSG veut payer moins que ça. »

Au micro du média néerlandais De Telegraaf, l’agent de l’international belge, Niels de Jonck, a confirmé un accord de principe avec le club de la capitale française. « Mika a reçu une proposition salariale et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement montré qu’il tenait absolument à recruter Mika. Et Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on peut passer de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des Champions.

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La porte fermée par l’Ajax ? Chacun a donc ses propres intérêts. C’est normal. Je suis convaincu que les clubs parviendront à s’entendre sur le montant du transfert », a déclaré le représentant du jeune milieu offensif belge.

Alors que les négociations se poursuivent entre Luis Campos et Jordi Cruijff, le directeur technique de l’Ajax, un indice vient de tomber sur la situation du joueur.

Mika Godts absent du groupe de l’Ajax pour affronter le FC Volendam

Depuis vendredi soir, le Paris Saint-Germain appuie sur l’accélérateur pour boucler le transfert de Mika Godts avec l’Ajax Amsterdam. Et alors que les choses devraient davantage s’intensifier dans les prochaines heures, l’ailier gauche, qui a pris part à toute la préparation estivale de son club, a été écarté du groupe de l’entraîneur Michel pour défier le FC Volendam ce dimanche.

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Forcément, alors que l’agent du joueur a publiquement annoncé la volonté de Mika Godts de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, cette absence n’est pas anodine. Jouer comporte un risque de blessure qui pourrait faire capoter le deal. Les lignes bougent dans ce dossier.