Mercato ASSE : Le message fort d’un jeune défenseur à Cathro

Un jeune joueur recruté par l’ASSE, en toute discrétion en mars dernier, ne cache pas son ambition. Il toque à la porte de l’équipe professionnelle.

ASSE : Oussama Benkou parmi les recrues de la Réserve

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L’ASSE a enregistré l’arrivée d’Oussama Benkou d’Algérie, en pleine saison dernière. Il a débarqué de l’Olympique Akbou, un club algérien, en « post-formation ». Le jeune défenseur a été recommandé par Razik Nedder, ancien entraîneur de la réserve stéphanoise. Il l’a découvert pendant son bref passage à la tête de la sélection des U20 algériens (25 mars 2025 au 7 juillet 2026).

Mis à l’essai avec la Réserve de l’AS Saint-Etienne, le joueur de 19 ans a été retenu dans le groupe de Sylvain Gibert. Il fait partie des nouvelles recrues cette saison, avec David Mimbang ou encore Lucas Reynaud. « J’ai signé un contrat en milieu de saison dernière et maintenant, je me concentre pleinement sur mon travail », a-t-il confié au média maghreb-foot.

Benkou : « Mon objectif est de progresser et d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau »

Mieux, Oussama Benkou a été convié à la préparation estivale de l’équipe professionnelle. Il a cumulé 23 minutes lors des matchs amicaux. C’est évidemment insuffisant pour prétendre à une place dans le groupe professionnel.

Néanmoins, l’international Espoirs Algérien affiche des ambitions élevées cette saison. Il veut performer avec l’équipe Réserve des Verts, afin d’intégrer l’équipe de Ian Cathro en Ligue 2.

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« Nous sommes en pleine préparation et nous travaillons dur sous la direction du staff technique de l’ASSE, afin de réaliser une belle saison. Mon objectif est toujours de progresser, de continuer à travailler et d’acquérir de l’expérience au plus haut niveau, afin d’être à la hauteur de la confiance que le club place en moi », a-t-il déclaré.