Mercato Stade Rennais : Deal bouclé pour le transfert de Gorby ?  

Le Stade Rennais active une nouvelle piste au Portugal pour ce mercato estival. Pour étoffer son milieu de terrain, le club breton cible désormais Jean-Baptiste Gorby.

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur Jean-Baptiste Gorby

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Le mercato du Stade Rennais est très animé. En quête de nouveaux renforts, le club breton regarde désormais vers le Portugal. Une cible retient son attention : Jean-Baptiste Gorby, milieu de terrain du SC Braga.

Après plusieurs pistes étudiées ces dernières semaines, les dirigeants continuent d’explorer de nouvelles options pour renforcer leur entrejeu. D’après les informations du compte X Radio L1, le nom de Jean-Baptiste Gorby figure désormais sur les tablettes du SRFC. Le Français, qui évolue à Braga, possède un profil apprécié en interne.

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Âgé de 24 ans, Jean-Baptiste Gorby met tout le monde d’accord au Portugal. La saison dernière, il a disputé 28 matchs du championnat et a claqué un pion. Lié à Braga jusqu’en juin 2028, il ne sera toutefois pas simple à recruter. Rennes devra sans doute présenter une proposition solide pour convaincre le club portugais d’ouvrir la porte à un départ.

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Les pensionnaires du Roazhon Park attendent le oui des Portugais. Pour le moment, aucun accord n’existe entre les deux clubs. Les pourparlers pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Si les discussions aboutissent, le milieu tricolore apporterait une réelle valeur ajoutée à l’effectif breton. Le coach rennais, Fanck Haise est chaud pour accueillir Jean-Baptiste Gorby.