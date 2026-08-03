Mercato : Naples accélère pour Benoît Badiashile, la Juve rode

Le dossier Benoît Badiashile s’anime sérieusement en cette fin de marché estival. En manque de temps de jeu à Chelsea sous les ordres d’Enzo Maresca, le défenseur central international français de 25 ans s’apprête à tourner la page de Stamford Bridge. Si le club londonien avait initialement fermé la porte aux négociations , les positions se sont nettement améliorées ces dernières heures, ouvrant la voie à une bataille au sommet entre deux gros clubs de Serie A.

Benoît Badiashile : Un prêt avec option d’achat en très bonne voie avec le Napoli

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Les discussions entre Chelsea et les dirigeants du SSC Napoli ont franchi un cap décisif. En quête d’un renfort défensif axial pour étoffer une défense en difficulté la saison dernière notamment en ligue des champions, la direction napolitaine a fait de l’ancien Monégasque sa cible prioritaire.

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Les deux clubs négocient désormais les derniers détails d’un prêt assorti d’une option d’achat. Alors que les Blues réclamaient initialement un transfert sec pour amortir leur investissement de 2023, la possibilité de prêter le joueur tout en conservant son contrôle contractuel s’impose comme le compromis idéal. Les échanges directs entre le joueur et le staff napolitain ont largement contribué à rapprocher les deux parties, plaçant le Napoli en pole position. (Selon l’Equipe)

La Juventus n’a pas dit son dernier mot

Mais si le dossier avance à grands pas au pied du Vésuve, rien n’est encore scellé. La Juventus de Turin observe la situation avec une attention extrême et tente de s’immiscer in extremis dans les négociations.

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À la recherche d’un profil athlétique et relanceur pour épauler Bremer, le club turinois n’a absolument pas abdiqué. Les Bianconeri restent en embuscade, prêts à dégainer une contre-proposition si le moindre accroc venait à ralentir la finalisation de l’accord avec Naples.

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Entre la certitude de retrouver du temps de jeu sous la tunique Azzura et la tentation turinoise, l’avenir italien de Benoît Badiashile devrait se jouer dans les prochains jours.