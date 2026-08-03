Mercato : Avant Godts, le PSG annonce une signature majeure

Le transfert de Mika Godts au PSG semble entrer dans sa phase décisive. Après avoir obtenu l’accord du crack de 21 ans ces derniers jours, Luis Campos est désormais passé à l’offensive auprès de l’Ajax Amsterdam. Mais avant de conclure cette opération, le club de la capitale a annoncé une signature majeure ce lundi.

Le PSG et Google signent un partenariat Premium jusqu’en 2029

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Cet été, le PSG est sur tous les fronts. Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour 75 millions d’euros, Kang-In Lee à l’Atlético Madrid pour 40 millions d’euros et Randal Kolo Muani pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain s’active désormais pour boucler le transfert du jeune ailier belge, Mika Godts. Déjà d’accord avec le joueur, le club parisien a transmis une première offre de 40 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam.

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Le club néerlandais réclamait initialement 60 millions d’euros pour laisser partir son numéro 11, mais les positions se seraient nettement rapprochées ces dernières heures. Les négociations se poursuivent afin de finaliser les derniers détails financiers. Après Alessandro Longoni, Lucas Digne et Maghnes Akliouche, Mika Godts pourrait donc être la quatrième recrue estivale du PSG.

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Mais avant de conclure ce deal, la direction du Paris Saint-Germain a franchi un pas dans sa politique de développement de son image et de ses revenus. En effet, le double champion d’Europe en titre a annoncé ce lundi la signature d’un partenariat Premium avec Google jusqu’en juin 2029.

« A new era in Paris ! Le Paris Saint-Germain et Google sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat Premium jusqu’en 2029. Dans ce cadre, Google Gemini devient l’Assistant IA officiel du Club et Google Pixel devient le Smartphone officiel du Paris Saint-Germain », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi sur son site officiel.

Cette collaboration réunira l’expertise technologique de Google et le rayonnement international du PSG afin de réimaginer ensemble l’expérience des fans. En s’appuyant sur Google Gemini, le nouvel assistant IA officiel du Paris SG, les équipes internes du Club pourront notamment imaginer des nouveaux contenus plus créatifs et plus interactifs. Google Pixel devient également le Smartphone officiel du Paris Saint-Germain, pour capturer et partager l’action et l’émotion, des joueurs et des fans, sur le terrain comme dans les coulisses du Club.

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« Un espace Google exclusif prendra également place au Parc des Princes afin d’accueillir partenaires, créateurs et invités autour des dernières innovations de Google notamment en matière d’intelligence artificielle. Au-delà des expériences proposées aux supporters, Google accompagnera également certaines équipes du Club pour intégrer les technologies Google au sein de l’écosystème Paris Saint-Germain », poursuit le communiqué du club entraîné par Luis Enrique.

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« Ce partenariat avec Google s’inscrit pleinement dans notre volonté de travailler avec les entreprises les plus innovantes au monde. En associant leur expertise technologique à la puissance de la marque du Paris Saint-Germain, cette collaboration permettra d’explorer ensemble de nouvelles façons de créer, d’innover et d’exprimer notre identité parisienne grâce à des contenus déployés dans le monde entier », Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG.

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