Centenaire du Napoli : Une marée Azzurra embrase Naples !

Le 1er août 2026 restera gravé comme une journée de ferveur inégalée dans la capitale de la Campanie. Le SSC Napoli a officiellement célébré ses 100 ans d’histoire lors de festivités grandioses qui ont paralysé le cœur de la ville. Du départ de la Processione Azzurra jusqu’au rassemblement monumental sur la Piazza del Plebiscito, le peuple napolitain a réaffirmé sa passion inconditionnelle pour un club à l’identité unique au monde.

Napoli : Une marée azzurra sous les fumigènes et un discours fondateur

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Dès 19h26, heure symbolique rappelant l’année de fondation de l’AC Napoli en 1926, le coup d’envoi a été donné depuis la Piazza Carità. Tout au long d’un cortège s’étirant sur plus d’un kilomètre à travers la Via Toledo et Via San Carlo, les tifosis ont transformé les rues de Naples en une mer bleue incandescente, craquant des milliers de fumigènes sous des chants assourdissants.

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Le cortège s’est ensuite déversé sur la Piazza del Plebiscito, la place principale de la ville, prise d’assaut par une foule compacte. C’est sur cette scène majestueuse que le président Aurelio De Laurentiis a pris la parole face à son peuple :

« Napolitains, cette fête est la vôtre ! Notre foi s’est forgée dans les épreuves et dans la fierté de notre ville. Je regarde notre avenir avec enthousiasme : je vois un Napoli encore plus beau, plus fort et plus structuré. Divertissons-nous, encore pour cent ans ! »

Pour ajouter à la magie de cet instant de partage, le président a été rejoint sur scène par des légendes vivantes qui ont façonné la mémoire du club. De l’icône brésilienne des années 1980 Careca, à l’inépuisable latéral Christian Maggio, jusqu’au capitaine historique Marek Hamsik, le public a acclamé les héros qui ont défendu avec fierté le maillot azzurro.

La revanche du Sud : De l’ombre à la gloire de Maradona

Ces célébrations ont rappelé avec émotion la trajectoire si particulière de la société napolitaine. Historiquement perçu comme le club pauvre du sud de l’Italie souvent méprisé et rabaissé par l’élite économique et sportive des puissants clubs du Nord de l’Italie (Milan, Juventus, Inter), le Napoli s’est toujours construit dans l’adversité et la fierté populaire.

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Cette quête d’équité et de reconnaissance a trouvé son apogée dans les années 1980 avec l’arrivée du Roi Diego Armando Maradona. En faisant tomber les géants du Nord de leur piédestal, l’idole argentine a hissé Naples au sommet de l’Italie et de l’Europe, gravant définitivement dans les veines des Napolitains un amour fusionnel et passionnel pour la tunique bleue.

Un palmarès centenaire gravé dans la légende

En un siècle d’existence, le SSC Napoli s’est forgé une carte de visite prestigieuse, s’imposant comme l’un des clubs les plus titrés et respectés du football italien :

4 Championnats d’Italie (Scudetti) : 1987, 1990, 2023, 2025

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6 Coupes d’Italie : 1962, 1976, 1987, 1989, 2012, 2014, 2020

3 Supercoupes d’Italie : 1990, 2014, 2024

1 Coupe UEFA / Ligue Europa : 1989

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Entre fierté populaire, mémoire sacrée et ambition retrouvée, le Napoli boucle son premier siècle d’histoire la tête haute, porté par un peuple uni qui ne cessera jamais d’entonner son amour pour ses couleurs.