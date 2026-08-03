Mercato : Zion Suzuki donne son accord pour signer au PSG !

Après avoir annoncé le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, le PSG accélère pour finaliser le transfert de Zion Suzuki. Le gardien de Parme ayant donné son accord pour rejoindre le double champion d’Europe en titre.

Mercato : Zion Suzuki a choisi le PSG

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Le Paris Saint-Germain a franchi une étape importante dans le dossier Zion Suzuki. D’après les informations relayées ce lundi par La Gazzetta Dello Sport, le portier de Parme a finalement tranché en faveur d’un transfert au PSG plutôt que la Juventus Turin.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, l’international japonais de 23 ans se rapproche à grands pas du club de la capitale française. Le quotidien italien précise qu’il reste encore des derniers détails à régler par les deux clubs, mais la vente de Randal Kolo Muani à la Juventus Turin pour 50 millions d’euros a débloqué le dossier Suzuki.

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Tout comme le choix du principal concerné. Après des jours de réflexion, le natif de Newark a préféré le projet parisien à celui de la Juve, et a donc donné son feu vert pour rejoindre le collectif de Luis Enrique en Ligue 1. D’ailleurs, Luis Campos a déjà fait son offre à Parme pour boucler rapidement l’affaire.

Zion Suzuki au Paris SG pour 33M€ ?

Un an après avoir investi 55 millions d’euros (bonus compris) pour recruter Lucas Chevalier en provenance du LOSC Lille, le PSG sort à nouveau le chéquier pour attirer un nouveau gardien de but. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte ce lundi que le Paris SG, qui a désormais devancé toute concurrence dans ce dossier avec un chèque de 33 millions d’euros, est bien déterminé à bouler rapidement le transfert de Zion Suzuki.

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« Le PSG prévoit d’accélérer et de conclure l’accord pour Zion Suzuki après une offre exclusive de 33 millions d’euros. Les négociations se poursuivent cette semaine avec Suzuki également ouvert au transfert. Le PSG est définitivement en avance sur les autres clubs intéressés », révèle le spécialiste mercato.

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Mercato : Le PSG prêt à une autre folie après Chevalier ?

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Avec un profil explosif et autoritaire, Suzuki a tout pour plaire au coach Luis Enrique. Cette arrivée devrait avoir une incidence sur l’avenir de Lucas Chevalier, qui pourrait se voir contraint de quitter les rangs du Paris Saint-Germain.