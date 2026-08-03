Mercato ASSE : Un attaquant Colombien suivi en Pologne

Le nom d’un attaquant colombien est associé à l’ASSE, alors que le mercato stéphanois est à l’arrêt depuis plusieurs semaines.

Mercato : Camilo Mena (de Lechia Gdańsk) sur les tablettes de l’ASSE

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Les radars de l’ASSE auraient détecté un ailier en Pologne. Les statistiques de Camilo Mena feraient de lui une cible idéale pour renforcer l’équipe stéphanoise, selon l’outil data de Kilmer Sports Ventures. Les responsables du groupe canadien suivent donc de près l’attaquant de Lechia Gdańsk en Pologne, d’après les informations de Peuple Vert.

Sur le plan individuel, le joueur de 23 ans sort d’une saison plus ou moins réussie. Il a été l’auteur de 5 buts et 7 passes décisives en 31 matchs disputés dans l’élite polonaise. Des statistiques qui confirment son impact sur le jeu de son équipe. En plus du logiciel de l’AS Saint-Etienne, les analyses de Data’Scout valident aussi le profil de Camilo Mena.

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Sous contrat avec le club polonais jusqu’en juin 2028, la cible des Verts est valorisée à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant un peu élevé pour un joueur qui a fait ses classes en Colombie (Tigres FC), avant de rejoindre la Lettonie (Valmiera) puis la Pologne.

Le mercato de Saint-Etienne bloqué à cause des départs

Il faut toutefois noter que le mercato de l’ASSE est bloqué depuis l’arrivée d’Aron Csongvai, le 15 juillet dernier. Plus aucun joueur n’a rejoint le club après cete date. Ce blocage est relatif à l’absence de départ au sein de l’effectif.

Les joueurs inscrits sur la liste des partants sont toujours présents dans le Forez, à quatre semaines de la fermeture du marché des transferts. Ce sont en priorité : Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic ou encore Ebenezer Annan.

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Le dossier Camilo Mena et bien d’autres pistes restent donc fortement conditionnés par le dégraissage. Ils pourraient se décanter dans les derniers jours avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2026.