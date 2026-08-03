Mercato OM : La voie se dégage pour l’arrivée d’un défenseur

La direction de l’OM pourrait bientôt accueillir un nouveau défenseur central. Les derniers obstacles se lèvent progressivement pour l’arrivée de Jean-Clair Todibo.

Mercato OM : Un concurrent en moins pour Jean-Clair Todibo

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Bonne nouvelle pour l’OM ! Les dirigeants phocéens sont en quête de renforts défensifs pour anticiper les départs dans ce secteur. Nayef Aguerd, Facundo Medina et Leonardo Balerdi étant susceptibles de s’en aller durant cet été. Pour ce faire, l’Olympique de Marseille a les yeux rivés sur Jean-Clair Todibo de West Ham.

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Et elle voit l’un de ses principaux concurrents se retirer progressivement de ce dossier chaud. Foot Mercato confirme que le Napoli est en effet tout proche de boucler la venue de Benoît Badiashile. Le défenseur de 25 ans, en manque de temps de jeu à Chelsea, se dirige tout droit vers un transfert en Serie A pour relancer sa carrière. Cette avancée italienne fait directement les affaires de l’OM.

Le Napoli se concentre sur Benoît Badiashile

Car jusqu’à présent, la formation napolitaine suivait parallèlement deux options pour renforcer sa défense. Benoît Badiashile et Jean-Clair Todibo étaient visés. En privilégiant la piste menant à l’ancien Monégasque, Naples abandonne de fait l’autre alternative. La voie royale se dégage donc pour les recruteurs de l’OM.

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Le club présidé par Stéphane Richard semble désormais seul en course pour convaincre West Ham de lâcher son défenseur central. Son prix est estimé à environ 22 millions d’euros sur Transfermarkt. L’Olympique de Marseille devra enregistrer quelques ventes avant de passer à l’action