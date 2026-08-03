Mercato OM : Marseille proche de signer un ailier à 10 M€ ?

La direction de l’OM pourrait accueillir son premier renfort offensif durant ce mercato. Les discussions avancent favorablement avec l’international algérien Ilan Kebbal.

Mercato : Ilan Kebbal favorable à un transfert à l’OM

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L’Olympique de Marseille traverse une période financière délicate. Sa direction doit se débarrasser de quelques actifs afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Cela n’empêche pas Grégory Lorenzi et son équipe de travailler dans l’ombre sur des pistes à moindre coût.

C’est dans ce contexte que l’OM cible Ilan Kebbal. Le milieu offensif du Paris FC a été auteur d’une saison remarquable en Ligue 1. Ses 9 réalisations et 4 passes décisives ont tapé l’œil des Phocéens qui le suivent depuis de longues dates. Et cet intérêt permanent ne laisse pas l’international algérien indifférent.

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La Provence l’assure, Ilan Kebbal est très chaud à l’idée de signer à l’OM le club de sa ville natal. Il multiplie ainsi les signaux positifs à l’égard de son club de cœur. Cet intérêt semble réciproque, et l’affaire pourrait se conclure cet été. Des pourparlers ont d’ailleurs débuté. Mais un obstacle demeure.

Le Paris FC réclame 10 millions d’euros pour son transfert

Le quotidien sportif assure que la direction du PFC réclamerait environ 10 millions d’euros avant de libérer Ilan Kebbal, dont le contrat expire en 2028. Ce prix reste un investissement conséquent pour les finances actuelles de l’OM.

🚨 L'OM SUR LA PISTE D'ILAN KEBBAL 🇩🇿 !! 👀💙🤍



Le joueur du Paris FC, natif de Marseille, dispose d'un bon de sortie fixé à 10 M€.



Un prêt avec option d'achat est évoqué pour contourner les contraintes financières, tandis que le joueur a déjà donné des signaux très positifs.… pic.twitter.com/lBKRrXMimk — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 3, 2026

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L’entraîneur parisien Liam Rosenior aimerait aussi s’appuyer sur les services du joueur de 28 ans pour la suite de la saison. Même si l’envie profonde de réaliser son rêve d’enfance devrait peser lourdement dans les négociations. Le Paris FC étant inflexible pour son attaquant algérien.