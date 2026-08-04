Mercato Stade Rennais : Un énorme jackpot se prépare pour Lepaul

Le Stade Rennais ne compte pas ouvrir la porte à Esteban Lepaul durant ce mercato estival, malgré l’intérêt grandissant de plusieurs formations européennes. Les dirigeants bretons misent sur une nouvelle saison de haut niveau de leur buteur, avec l’espoir de voir sa valeur exploser avant un éventuel transfert en 2027.

‎‎Mercato Stade Rennais : Pas de porte de sortie pour Esteban Lepaul cet été

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‎Au sein du Stade Rennais, le dossier Esteban Lepaul ne laisse aucune place au doute. Auteur d’une saison exceptionnelle avec 21 buts et 5 passes décisives en 37 rencontres après son arrivée en provenance d’Angers, l’attaquant est désormais l’un des joueurs les plus convoités de Ligue 1.

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Son récent triplé inscrit en match de préparation contre Galatasaray n’a fait qu’alimenter les convoitises, notamment en Europe où plusieurs clubs suivent attentivement son évolution. ‎Pour autant, le SRFC refuse d’envisager un départ cet été. Interrogé par So Foot, Franck Haise a coupé court aux rumeurs. « Depuis que je suis arrivé, il enchaîne les buts. Je suis habitué à le voir beaucoup marquer », a-t-il confié.

« Les actionnaires, la direction et moi-même sommes là pour être ambitieux. Estéban a prolongé, il a envie de faire cette saison, d’en faire une encore plus belle et de vivre la Coupe d’Europe. Ce n’est pas d’actualité et on est très alignés là-dessus. Il n’y a pas de discussions sur ça », a affirmé l’entraîneur rennais. Une sortie qui confirme la volonté du club de conserver son arme offensive.

Le triplé d’Esteban Lepaul 🇫🇷 avec Rennes sur la pelouse de Galatasaray en match amical ! (3-3) 🤯🤯⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vcwXpwtxHr — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) August 2, 2026

‎‎Une stratégie qui peut rapporter très gros

‎‎La décision rennaise ne répond pas uniquement à un objectif sportif. En conservant son meilleur buteur, le club espère également faire grimper encore davantage sa valeur marchande. La campagne de Ligue Europa qui attend les Bretons pourrait offrir à Esteban Lepaul une vitrine idéale pour confirmer son efficacité face à des adversaires de premier plan.

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‎‎Le président Arnaud Pouille avait déjà donné le ton au printemps. Dans un entretien accordé à Ouest-France, il expliquait qu’il faudrait une offre « qui dépasse l’entendement » pour envisager une vente cet été. En interne, chacun sait qu’une nouvelle saison à plus de 20 buts, accompagnée de performances européennes convaincantes, pourrait faire franchir un nouveau cap à la cote du joueur.

‎‎L’équipe de France pourrait tout changer

‎‎Les prochains mois pourraient réserver une autre formidable opportunité à Esteban Lepaul. Avec l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, certains équilibres offensifs pourraient évoluer. Même si la concurrence reste particulièrement relevée avec des joueurs comme Jean-Philippe Mateta ou Marcus Thuram, une saison pleine pourrait lui permettre de s’inviter dans les discussions.

‎‎Une première convocation chez les Bleus constituerait un accélérateur considérable pour sa carrière mais aussi pour les finances rennaises. Les clubs engagés en Ligue des champions accordent une importance particulière aux internationaux confirmés. Une telle exposition renforcerait encore l’attractivité de l’attaquant sur le mercato et donnerait au Stade Rennais une position de force lors des futures négociations.

‎‎Jackpot en vue : pourquoi Rennes a tout intérêt à patienter

‎‎Le choix des dirigeants bretons apparaît particulièrement cohérent. Vendre aujourd’hui assurerait une belle plus-value, mais patienter une saison supplémentaire pourrait permettre d’encaisser une indemnité bien plus importante. Même si le record établi par Jérémy Jacquet avec son transfert à Liverpool semble difficile à atteindre, Rennes peut raisonnablement espérer une opération financière majeure. ‎

Le club adopte la meilleure stratégie possible. Sportivement, conserver un attaquant aussi décisif augmente les chances de réussir en Ligue 1 et en Ligue Europa. Financièrement, chaque but, chaque performance européenne et une éventuelle sélection en équipe de France renforceront encore sa valeur.

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Si cette progression se confirme, un transfert supérieur à 40 millions d’euros en 2027 paraît tout à fait crédible. Rennes pourrait alors perdre un buteur de premier plan, mais récupérer un véritable jackpot qui servirait durablement son projet sportif.