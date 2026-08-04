Mercato OM : C’est fait, Genesio choisit son nouveau buteur

L’Olympique de Marseille avance dans sa quête d’un nouvel attaquant. Mais son entraîneur Bruno Genesio dispose déjà d’une arme secrète en interne.

Mercato OM : Bruno Genesio mise sur Amine Gouiri en attaque

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L’Olympique de Marseille est soumis à des impératifs cet été. Le club présidé par Stéphane Richard doit alléger sa masse salariale afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Les départs successifs de Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang s’inscrivent dans ce processus de dégraissage. Même si l’OM espère toujours accueillir sa première recrue estivale.

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Un renfort offensif est vivement souhaité à Marseille. Bruno Genesio n’a cependant pas prospecté longtemps pour trouver sa nouvelle arme offensive. L’influenceur Aqababe le confirme, l’entraîneur de l’OM tranché en interne en faisant confiance à Amine Gouiri. Il est convaincu par les qualités de son ancien joueur qu’il a croisé à Lyon.

Sa position reste inchangée à Marseille

Le coach français considère Amine Gouiri comme l’un des meilleurs attaquants de l’Hexagone lorsqu’il évolue en pleine possession de ses moyens. Rappelons que l’international algérien sort d’une saison émaillée de blessure. Son opération à l’épaule l’avait écarté des terrains pendant plusieurs mois. L’ancien Rennais n’ayant disputé que 4 matchs de Ligue 1.

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Bruno Genesio a confiance en lui. Car même en cas d’arrivée d’une nouvelle recrue offensive, sa position reste inchangée. L’international algérien endossera le costume d’attaquant numéro un, indique la source. Ce choix fort de l’encadrement technique rebat les cartes pour la suite du mercato estival.