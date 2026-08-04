Mercato ASSE : Cathro tient un ailier taillé pour son jeu

L’ASSE accélère ses recherches sur le mercato pour renforcer son secteur offensif. Un profil colombien retient particulièrement l’attention de la cellule de recrutement. Ian Cathro aurait identifié un joueur dont les qualités semblent parfaitement s’intégrer à son projet de jeu.

‎Mercato ASSE : Camilo Mena, une cible qui coche les cases du nouveau projet

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L’ASSE continue d’explorer le mercato afin d’offrir davantage de solutions offensives à son entraîneur. D’après Peuple Vert, les dirigeants stéphanois suivent avec attention Camilo Mena, ailier colombien de 23 ans évoluant au Lechia Gdańsk. Peu connu en France, le joueur possède pourtant un profil qui suscite un réel intérêt.

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‎Capable d’évoluer sur les deux ailes, Mena se distingue par sa vitesse, sa capacité à éliminer son adversaire et sa faculté à créer des espaces. Des qualités qui correspondent aux principes de jeu prônés par Ian Cathro, désireux de bâtir une équipe capable de multiplier les différences dans les couloirs.

‎De la concurrence pour Saint-Etienne

‎La dernière saison du Colombien n’est pas passée inaperçue malgré la relégation de son club. Auteur de cinq buts et de sept passes décisives en championnat, il a confirmé qu’il pouvait être décisif dans les trente derniers mètres.‎ Sous contrat jusqu’en 2028, Camilo Mena disposerait d’une valeur estimée à environ quatre millions d’euros.

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Toutefois, la descente du Lechia Gdańsk pourrait ouvrir la porte à des discussions plus favorables pour l’AS Saint-Etienne, même si plusieurs clubs, dont les Rangers et Palmeiras, surveilleraient également son évolution.

‎Un pari qui peut transformer l’attaque stéphanoise

‎Si ce transfert venait à se concrétiser, Saint-Étienne gagnerait un joueur capable d’apporter davantage de profondeur et de percussion dans son animation offensive. ‎Son explosivité pourrait offrir de nouvelles options au collectif de Ian Cathro, tout en soulageant l’avant-centre grâce à ses appels et sa qualité de centre.

Reste désormais à savoir si le joueur saura rapidement s’adapter aux exigences du football français. ‎Ce dossier apparaît davantage comme un choix réfléchi qu’un pari spectaculaire. L’ASSE semble privilégier un joueur en pleine progression, capable de s’intégrer dans une philosophie de jeu clairement définie plutôt qu’un nom prestigieux. ‎La prudence reste toutefois de mise.

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Les statistiques de Camilo Mena sont encourageantes, mais elles devront être confirmées dans un championnat plus exigeant. Si les Verts parviennent à conclure cette opération à un coût maîtrisé, ils pourraient bien réaliser l’un des recrutements les plus judicieux de leur mercato.