Mercato : L’OM en alerte, une offre arrive pour Aguerd !

Le défenseur de l’OM Nayef Aguerd est forfait pour la Coupe du monde 2026. Cela ne l’empêché d’être convoité sur le marché des transferts.

Mercato OM : Nayef Aguerd vers un transfert dans le Golfe

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Ce n’est un secret pour personne ! L’Olympique de Marseille est confronté à un énorme déficit budgétaire. Le club dirigé par Stéphane Richard devra dégraisser son effectif afin de répondre aux exigences de la DNCG. Plusieurs joueurs seront invités à quitter le navire OM. L’un d’eux devrait surprendre les fans.

Il est question de Nayef Aguerd. Le défenseur central de l’OM traverse une période complexe. Il est officiellement forfait pour la Coupe du monde. Le joueur de 30 ans a préféré privilégier une récupération totale plutôt que de risquer une rechute prématurée.

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Cette absence sur la scène internationale pourrait freiner sa cote auprès de certains clubs européens. Pourtant une opportunité inattendue émerge pour l’ancien Rennais. La Provence le confirme, une formation du Golfe s’intéresse de très au profil du Marocain. Son identité n’a pas encore fuité.

L’Olympique de Marseille ne ferme pas la porte à son départ

Rappelons que Nayef Aguerd sort d’une saison mitigée en raison de ses soucis physiques. Il compte 17 rencontres en championnat. L’ancien Rennais n’est pas vraiment classé parmi les joueurs à céder en priorité. Mais la nouvelle direction de l’OM ne fermera la porte à aucune discussion sérieuse.

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Son transfert, s’il se venait à concrétiser, permettrait d’alléger la masse salariale tout en récupérant une indemnité bienvenue.