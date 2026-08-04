Mercato PSG : La tension monte entre Ferran Torres et Barça

Fortement pressenti au PSG pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, Ferran Torres a fait une sortie fracassante qui pourrait précipiter son départ du Barça durant ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Ferran Torres demande plus de respect au Barça

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Toujours en vacances après son sacre à la Coupe du monde avec l’Espagne, Ferran Torres a profité du micro de Sportico pour ouvrir la porte à un éventuel transfert au Paris Saint-Germain, tout en réclamant plus de considération de la part de son club, le FC Barcelone.

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« C’est toujours bien quand ce genre d’équipes te veulent. Je suis sous contrat avec le Barça. Mais c’est vrai que dans le football, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le bon côté, c’est que je suis sous contrat et je peux attendre pour décider moi-même. Ce que le Barça doit faire pour me garder ? Montrer qu’ils m’aiment et venir négocier. Et au final, tout est une question de discussions », a notamment confié Ferran Torres, qui semble donc ouvert à une prolongation, sans fermer la porte au Paris SG.

Une sortie qui ne serait pas très bien passée du côté du club espagnol. En effet, selon les informations du journal Sport, la direction barcelonaise aurait été surprise par les propos de Ferran Torres, alors qu’aucune discussion concernant son avenir n’aurait encore eu lieu. En interne, Joan Laporta et Deco s’attendaient à une rencontre avec l’attaquant de 26 ans afin qu’il exprime sa volonté de partir ou de prolonger, plutôt que cette sortie fracassante dans les médias.

De son côté, le PSG n’aurait pas encore formulé la moindre offre pour l’ancien attaquant de Manchester City, ce qui laisse planer toutes les hypothèses sur l’issu du dossier. Mais à Barcelone la porte serait désormais ouverte pour un départ.

Le Barça relève le défi de Ferran Torres

En effet, le quotidien Sport assure que la sortie de Ferran Torres a été très mal vécue au sein de la direction du FC Barcelone. « Les déclarations de Ferran Torres lors de sa tournée américaine ont été très mal perçues au Barça. Le défi public lancé par le joueur, affirmant qu’il ne prolongera son contrat que s’il est réellement apprécié à sa juste valeur, a irrité le club catalan, qui estime que ce n’est ni le moment ni l’endroit pour un tel message.

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À ce jour, le Barça n’a aucune information concernant le PSG et a déjà informé les représentants du joueur de son intention de prolonger son contrat dès septembre. Le club catalan ne cédera donc à aucune stratégie de sa part. La prolongation de contrat de l’attaquant sera prudente, sans augmentation de salaire, et ce plan restera inchangé malgré toute pression.

Par ailleurs, le Barça a déjà clairement indiqué que si une offre équitable est formulée pour toutes les parties, le joueur est libre de partir. La grande question pour le Barça est de savoir si la situation de Ferran Torres est même réelle, car rien ne garantit qu’une offre du PSG ou d’un autre club se concrétisera.

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Pour le moment, le scepticisme est de mise jusqu’à preuve du contraire », explique le journal catalan, qui laisse donc entendre que le champion d’Espagne en titre ne retiendra pas forcément le joueur s’il souhaite changer d’air cet été. Affaire à suivre…