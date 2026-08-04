OL : Terrible coup, Lyon renversé par le Sparta à Prague

L’OL s’est fait renverser par le Sparta à Prague (2-1), lors du match aller du 3e tour de qualification pour la Ligue des champions.

L’OL s’incline devnat el Sparta Prague (2-1)

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L’OL est passé à côté du coup parfait face au Sparta Prague, mardi au stadion Letna en République Tchèque. L’équipe de Paulo Fonseca menait pourtant juste avant la pause (0-1, 45e), grâce à un but contre son camp de Martin Suchomel.

Mis sous pression par Corentin Tolisso, le défenseur a trompé son propre gardien de but sur le centre d’Abner Vinicius vers le capitaine des Gones. Dominés, les Gones avaient su résister pour atteindre la mi-temps avec cet léger avantage.

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Au retour de la pause, l’Olympique Lyonnais a été rejoint au score, grâce à Matej Rynes (1-1, 63e). Ancien joueur de Lyon, Adam Karabec et ses coéquipiers ont ensuite pris l’avantage, suite au deuxième but inscrit par John Mercato (2-1, 69e).

Entretemps, Lyon avait eu l’occasion inespérée de repasser devant son adversaire, grâce à un penalty obtenu par la recrue Loïs Openda. Mais le capitaine Corentin Tolisso a manqué son tir (67e).

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Avec cette défaite, l’OL doit se remettre au travail dès son retour entre Rhône et Saône, afin de refaire son retard lors du match retour, prévu le mardi 11 août prochain au Groupama Stadium.