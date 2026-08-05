Mercato PSG : Près de 200 M€, Liverpool veut plus que Barcola

Le PSG pourrait vivre un mercato estival hors normes avec Liverpool, qui ne se contente plus de suivre Bradley Barcola. Les Reds ciblent désormais un autre talent parisien, Ibrahim Mbaye, ce qui pourrait faire exploser les recettes du champion d’Europe.

‎Mercato PSG : Liverpool prépare une double offensive à Paris

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‎Liverpool ne cache plus ses intentions. Si le dossier Bradley Barcola reste bien présent sur les bureaux des dirigeants anglais, une autre piste prend désormais de l’ampleur. D’après RMC Sport, Ibrahim Mbaye figure désormais parmi les priorités offensives des Reds, qui souhaitent remodeler leur attaque après plusieurs mouvements importants. ‎À seulement 18 ans, l’international sénégalais possède un profil qui séduit outre-Manche.

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Rapide, percutant et capable d’éliminer son adversaire en un contre un, il est considéré comme un joueur à très fort potentiel. Le Paris Saint-Germain, conscient de la valeur de son jeune ailier, ne ferme plus totalement la porte à un transfert. Des discussions entre les deux clubs devraient prochainement débuter afin d’évaluer les conditions d’une éventuelle opération.

‎Une stratégie financière qui prend une autre dimension

‎Ce dossier dépasse largement le simple recrutement d’un jeune espoir. En parallèle des échanges concernant Ibrahim Mbaye, Liverpool continue de surveiller attentivement Bradley Barcola. Les positions restent toutefois éloignées entre les deux clubs, notamment en raison de la valorisation très élevée fixée par les dirigeants parisiens.‎

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Le PSG réclamerait plus de 150 millions d’euros pour envisager le départ de son international français, tandis que la valeur d’Ibrahim Mbaye dépasserait les 40 millions d’euros. Si les deux opérations venaient à aboutir, les recettes parisiennes approcheraient les 200 millions d’euros pour ces seuls dossiers. Une somme qui illustre la puissance économique acquise par le club sur le marché des transferts.

🚨EXCLUSIVE: Liverpool are pushing to sign Paris Saint-Germain winger Ibrahim Mbaye. The 18-year-old is understood to be keen on the move to Anfield, with Liverpool looking to strengthen their right-wing options this summer. @RMCsport



Talks with PSG are expected to begin… pic.twitter.com/a86H6rfwmy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 4, 2026

‎Un été qui pourrait entrer dans l’histoire du Paris SG

‎Le champion de France a déjà considérablement alimenté ses caisses cet été. Les départs de Kang in Lee vers l’Atlético de Madrid, de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Randal Kolo Muani à la Juventus ont permis au club de récupérer près de 150 millions d’euros. ‎L’hypothèse de voir partir également Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye changerait totalement l’ampleur du mercato parisien.

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Les ventes pourraient alors dépasser les 300 millions d’euros, un niveau jamais atteint dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le précédent record, établi en 2023 notamment grâce au transfert de Neymar, serait largement effacé.

Le pari du PSG est aussi sportif que stratégique

‎Le Paris Saint-Germain semble avoir changé d’approche. Longtemps habitué à accumuler les stars, le club paraît désormais prêt à réaliser d’importantes plus-values lorsque les conditions du marché deviennent favorables. Cette évolution traduit une volonté de renforcer sa stabilité financière sans renoncer à ses ambitions sportives.

‎Reste une interrogation majeure. Jusqu’où Paris est-il prêt à aller ? Perdre Bradley Barcola constituerait un véritable séisme sportif, tandis que laisser filer Ibrahim Mbaye priverait le club d’un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération.

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Si Liverpool venait à convaincre les dirigeants parisiens sur les deux dossiers, ce mercato pourrait devenir l’un des plus marquants de l’histoire récente du football européen et surtout du club francilien. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives.