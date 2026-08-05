ASSE : La décision choc de KSV qui fait déjà polémique

L’ASSE se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse à quelques jours de la reprise de la Ligue 2. Une décision de Kilmer Sports Ventures (KSV), dévoilée aux abonnés des Kops, alimente les critiques et ravive les tensions entre la direction stéphanoise et une partie de ses supporters.

‎ASSE : Une compensation qui ne convainc personne

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‎La sanction prononcée par la Ligue de Football Professionnel à la suite des incidents survenus lors du barrage aller disputé contre l’OGC Nice continue de produire ses effets. Les Kops Nord et Sud de Geoffroy Guichard resteront fermés lors des deux premières rencontres à domicile de la saison face à Clermont puis Grenoble, privant ainsi les tribunes de leur ferveur habituelle.

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‎Ce n’est toutefois pas cette sanction qui fait aujourd’hui débat, mais la manière dont elle est gérée. Plus d’un mois après la décision disciplinaire, et à la veille du prélèvement des réabonnements de plus de 15 000 fidèles, la direction stéphanoise a finalement communiqué les modalités de compensation. Un calendrier qui suscite déjà de nombreuses interrogations chez les supporters.

‎Le timing choisi enflamme les débats

‎Dans son courrier électronique, le club annonce avoir crédité un avoir de 16 euros sur le compte billetterie des abonnés concernés, soit l’équivalent du remboursement des deux rencontres manquées calculé au prorata de l’abonnement annuel. ‎Mais cette compensation est strictement encadrée.

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Elle ne peut être utilisée que pour acheter une place lors des affiches contre Clermont ou Grenoble dans les tribunes ouvertes. Elle n’est pas remboursable et deviendra caduque après le 22 août. Les supporters devront également sélectionner eux-mêmes cet avoir au moment du paiement lors de l’ouverture de la billetterie.

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‎Face aux critiques, l’ASSE a apporté une précision : « Les deux rencontres sanctionnées sont Clermont et Grenoble, l’avoir doit être consommé sur Clermont ou Grenoble en conséquence. Vous pouvez toutefois acheter une carte cadeau Billetterie / Musée, qui est valable un an. »

‎Les supporters affichent leur colère

‎Les réactions n’ont pas tardé à se multiplier sur X, Facebook et les forums spécialisés. Beaucoup dénoncent une compensation qu’ils jugent insuffisante et peu adaptée à leur situation. ‎Plusieurs abonnés soulignent qu’ils devront ajouter de l’argent pour accéder à une autre tribune, les places disponibles étant proposées à un tarif supérieur au crédit accordé.

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D’autres regrettent que les personnes absentes pendant les vacances d’août ne puissent tout simplement pas profiter de cette mesure commerciale avant son expiration. ‎Au-delà de l’aspect financier, c’est surtout le sentiment de ne pas avoir été entendus qui domine. Pour de nombreux amoureux des Verts, cette communication tardive laisse un goût amer alors que la saison n’a pas encore débuté.

‎KSV joue gros dans sa relation avec le peuple vert

‎Cette séquence dépasse largement la question de seize euros. Depuis son arrivée, KSV affiche son ambition de moderniser l’ASSE et de construire un projet durable. Mais une transformation de cette ampleur ne repose pas uniquement sur les résultats sportifs ou les investissements.

Elle dépend aussi de la confiance accordée par les supporters. ‎Dans ce dossier, la communication apparaît comme le véritable point faible. Une prise de parole plus rapide et des modalités de compensation plus souples auraient sans doute limité la polémique.

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