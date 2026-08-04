Ça chauffe à l’OM : Lorenzi et McCourt en désaccord !

Le mercato de l’Olympique de Marseille ne se joue pas seulement sur le terrain des transferts. Un désaccord apparait entre Grégory Lorenzi et Frank McCourt en interne.

Mercato OM : Grégory Lorenzi n’approuve pas le choix de Frank McCourt

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En plein cœur du mercato, l’Olympique de Marseille est secoué par des tensions internes. Le propriétaire Frank McCourt a mandaté dès le mois de juillet l’agence Unique Sports Group afin de faciliter les ventes. Cette stratégie est loin de porter ses fruits. Puisque les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Emerick ont été finalisés sans cette agence.

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Les ventes de joueurs supplémentaires tardent également à aboutir. Cette décision de Frank McCourt provoque ainsi de profonds désaccords au sein de la direction sportive de l’OM. La Provence le confirme, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi regrette amèrement ce choix du propriétaire. Il estime que déléguer les transactions à cette structure se retourne directement contre le club.

Des agents de joueurs mécontents

Les discussions autour d’un transfert à l’OM s’avèrent beaucoup plus complexes. Cette décision écarte aussi les agents d’une commission conséquente sur les indemnités de transfert. Ces intermédiaires incitent leurs poulains à temporiser, voire à refuser de bouger en guise de représailles. Ce qui freine jusqu’ici l’opération dégraissage à Marseille.

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Cette situation paralyse visiblement le mercato phocéen. Aucune recrue n’a encore débarqué à trois semaines de la reprise du championnat. Et les ventes tardent. Frank McCourt se retrouve ainsi sous le feu des critiques des exigeants supporters.