Mercato OM : C’est confirmé, un gardien donne son accord

Les dirigeants de l’OM multiplient les pistes pour renforcer leur effectif. Le poste de gardien est notamment visé. Bruno Genesio est personnellement engagé dans les négociations avec Guillaume Restes.

Mercato : Guillaume Restes d’accord pour rejoindre l’OM

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L’Olympique de Marseille a encore beaucoup de travail lors de ce mercato estival. Les Phocéens sont notamment à la recherche d’un nouveau gardien de but de haut niveau. Geronimo Rulli étant en instance de départ. Le portier numéro un de l’OM va probablement rejoindre Manchester City.

Les Cityzens ont récemment formulé une offre pour son transfert dont les détails financiers n’ont pas fuité. Les dirigeants marseillais s’activent alors en coulisse pour lui trouver un remplaçant au plus vite. Et parmi les pistes explorées, le nom de Guillaume Restes figure en tête.

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Le profit prometteur du gardien de Toulouse FC plait énormément aux Phocéens. Au point où Bruno Genesio serait engagé dans les discussions. Cet intérêt semble réciproque, puisque Guillaume Restes est chaud pour rejoindre l’OM. Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, confirme cette information.

L’Olympique de Marseille devra vendre

En guise de réponse aux informations de Mohamed Toubach-Ter, il assure que l’international Espoirs français a clairement fait part de son désir de vêtir le maillot de l’Olympique de Marseille dès cet été. « Ce dernier souhaite rejoindre l’OM, ​​même si tout ne dépend pas de lui seul », a-t-il posté.

On a le droit d'avoir des infos différentes avec Mohamed 😄



Genesio a déjà échangé avec le joueur. Le joueur est chaud pour venir à l'OM. Même si tout ne dépend pas que de lui. Rien de plus pour le moment. Oui l'OM doit vendre comme évoqué depuis des mois. — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 4, 2026

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