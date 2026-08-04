ASSE : Le coach de Sochaux attend les Verts de pied ferme

Adversaire de l’ASSE lors de la 1re journée de Ligue 2, le FC Sochaux s’est bien préparé pour affronter les Verts, favoris pour la montée en Ligue 1.

L’ASSE parmi les favoris pour la montée en Ligue 1

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Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit l’ASSE, en ouverture de la saison 2026-2027, samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal. Promu en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, le club doubiste se méfie naturellement des Verts, qui sont passés tout près de la remontée en Ligue 1.

Recalée par l’OGC Nice lors des barrages, l’équipe stéphanoise jouera évidemment la montée dans l’élite cette saison encore. Mieux, elle fait partie des équipes favorites pour la course pour les deux premières places du championnat, donnant droit à la montée directe en Ligue 1.

Hognon : « On va lutter avec nos armes contre Saint-Etienne »

Selon Vincent Hognon, son équipe est prête à affronter l’AS Saint-Etienne. « Est-ce que le FC Sochaux est prêt ? On espère. On a travaillé pour », a-t-il répondu à l’issue du dernier match amical de préparation. Les Lionceaux avaient accroché l’AJ Auxerre (1-1), club de Ligue 1.

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« L’ASSE est un très gros morceau, peut-être plus gros qu’Auxerre. On va lutter avec nos armes comme on a l’a fait face à l’AJA et quand je parle de nos armes, je parle aussi de nos qualités », a déclaré le coach du FCSM.

Le coach de Sochaux satisfait de sa préparation estivale

Outre le match de préparation face aux Auxerrois, les Sochaliens ont battu Grenoble Foot (1-0), mais se sont inclinés lourdement devant Dijon FCO (3-0) et le FC Metz (4-1). Leur bilan est donc de 2 défaites, 1 nul, 1 victoire, 3 buts marqués et 8 buts concédés. Malgré ces résultats négatifs, Vincent Hognon est satisfait de la préparation estivale.

« Il n’y a pas de frustration, il s’agit d’un match de préparation, qui va bien nous préparer sur ce qui nous attend contre l’ASSE. […]. Je suis satisfait de ce que j’ai vu, de l’état d’esprit, de notre qualité […]. Tout n’est pas parfait, mais nous sommes dans la continuité de ce que nous avons fait, la saison passée en Ligue 3 », a-t-il souligné.

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