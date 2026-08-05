ASSE : Ian Cathro réserve une surprise pour Sochaux

‎L’ASSE s’apprête à lancer sa saison de Ligue 2 avec un choix fort qui pourrait surprendre du côté de Sochaux. À quelques jours du coup d’envoi, Ian Cathro semble prêt à récompenser un joueur dont la préparation estivale n’est pas passée inaperçue.

‎ASSE : Le pari discret de Cathro face à Sochaux qui prend de l’ampleur

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‎À l’approche du premier rendez-vous officiel de la saison, un nom revient avec insistance dans les discussions autour du onze de départ des Verts. D’après les informations publiées par But!, La Voix des Verts et confirmées par Peuple Vert, Maxime Bernauer a marqué de nombreux points auprès de son entraîneur durant la préparation estivale.

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‎Le défenseur, utilisé à plusieurs reprises cet été, s’est illustré par sa régularité et sa capacité à répondre aux exigences du staff. Ian Cathro lui a accordé un temps de jeu conséquent lors des rencontres amicales, un indice qui laisse penser que le technicien écossais compte sur lui pour débuter la saison dans un rôle important.

‎Une évolution qui change les plans de l’entraîneur

‎L’aspect le plus marquant concerne toutefois son repositionnement. Bernauer ne s’est pas limité à son poste habituel en défense centrale. Au fil des matches, il a démontré qu’il pouvait également apporter de la maîtrise au milieu de terrain grâce à sa qualité de relance, son intelligence tactique et son sens du placement.

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‎Cette polyvalence représente un véritable atout pour Ian Cathro. Alors que certaines recrues poursuivent encore leur adaptation, disposer d’un joueur capable d’occuper plusieurs fonctions permet d’offrir davantage de flexibilité dans l’organisation collective. Le duo qu’il pourrait former avec Aron Csongvai apporterait un équilibre intéressant entre récupération et construction.

‎Sochaux pourrait découvrir un nouveau visage des Verts

‎Si cette tendance se confirme, le déplacement à Sochaux pourrait réserver une première surprise aux supporters comme aux observateurs du championnat. Voir Bernauer évoluer dans l’entrejeu de l’ASSE constituerait un choix fort, mais aussi un signal envoyé au reste de l’effectif : les performances de la préparation seront récompensées.

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‎Une telle décision pourrait également renforcer la concurrence interne. Chaque joueur comprendrait que le statut importe moins que le rendement sur le terrain. Une dynamique souvent bénéfique pour maintenir un niveau d’exigence élevé tout au long de la saison.

‎Le choix audacieux qui pourrait lancer la saison stéphanoise

‎Cette orientation illustre déjà la méthode de travail de Ian Cathro. L’entraîneur écossais ne semble pas vouloir s’enfermer dans des schémas classiques. Il privilégie les profils capables de s’adapter et de répondre à plusieurs besoins au cours d’un match.

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‎Si Maxime Bernauer confirme les promesses aperçues pendant la préparation, l’ASSE pourrait avoir trouvé bien plus qu’une solution de secours. Les informations laissent penser que ce repositionnement n’a rien d’un simple essai. Il pourrait devenir l’une des clés du début de saison des Verts et offrir à Ian Cathro une arme tactique précieuse pour viser un retour rapide au premier plan.