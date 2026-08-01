ASSE : Cathro fait déjà un choix fort pour Maxime Bernauer

‎‎Ian Cathro poursuit la transformation de l’ASSE et semble déjà avoir pris une décision importante concernant Maxime Bernauer. Après le succès des Verts contre le Venise FC en match de préparation, l’entraîneur écossais a confirmé sa confiance dans le repositionnement de son joueur, tout en affichant des ambitions élevées pour son équipe.

‎‎ASSE : Un nouveau rôle qui change déjà la donne pour Bernauer

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‎‎À quelques jours de la reprise officielle de la saison, un détail n’est pas passé inaperçu du côté de l’ASSE. Maxime Bernauer n’évolue plus dans son registre habituel de défenseur central. Ian Cathro lui confie désormais les clés de l’entrejeu, un poste de sentinelle où le joueur doit assurer l’équilibre collectif tout en participant à la première relance.

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‎Cette évolution n’a rien d’un simple essai. Face au Venise FC, remporté 4-3 lors du dernier match amical des Stéphanois, Bernauer a une nouvelle fois occupé cette position stratégique. Interrogé après la rencontre par les médias du club forézien, l’entraîneur écossais n’a pas caché sa satisfaction.

« Maxime Bernauer ? Je pense qu’il a énormément progressé. Il est très concentré sur l’apprentissage de ce rôle. Jour après jour, il comprend de mieux en mieux ce que nous attendons de lui, et nous voyons des progrès à chaque sortie », a confié Ian Cathro.

‎‎La polyvalence de Bernauer, un atout important pour Ian Cathro

‎‎Si le technicien de 40 ans persévère dans cette idée, c’est parce qu’il estime que son joueur possède les qualités nécessaires pour réussir cette reconversion. Son sens du placement, sa lecture du jeu et sa capacité à ressortir proprement le ballon correspondent aux exigences du football que souhaite mettre en place le nouveau coach des Verts. ‎Ian Cathro l’a d’ailleurs confirmé avec des mots particulièrement positifs.

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« Je trouve qu’il fait du bon travail. C’est une situation différente pour lui, mais il s’adapte bien », a-t-il expliqué. Ces propos montrent que le staff ne considère plus ce repositionnement comme une expérimentation, mais bien comme une option crédible pour la saison à venir. Des déclarations qui traduisent une véritable confiance envers le défenseur de formation.

‎‎Une équipe qui cherche encore son équilibre

‎‎Au-delà du cas Bernauer, cette victoire face au club italien a permis au staff stéphanois d’obtenir plusieurs réponses avant le déplacement sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard pour l’ouverture de la saison en Ligue 2. Malgré quelques imperfections, les Verts ont affiché un visage séduisant dans plusieurs séquences de jeu. ‎Ian Cathro s’est montré satisfait de la nature du rendez-vous.

« C’était un match très disputé, et c’est exactement ce qu’on recherche. On voulait être confrontés à la difficulté, être mis à l’épreuve », a-t-il fait savoir. Le technicien a également reconnu que son équipe devait encore progresser dans certains secteurs avant d’ajouter : « Aujourd’hui, on n’a pas tout réussi, mais on a montré plusieurs aspects intéressants. » Des déclarations qui illustrent une volonté de construire un collectif capable d’être performant dans toutes les phases du jeu.

‎‎Bernauer, le symbole du nouveau projet stéphanois

‎‎Le repositionnement de Maxime Bernauer illustre parfaitement la philosophie que Ian Cathro tente d’installer à Saint-Étienne. L’entraîneur de l’ASSE ne semble pas enfermer ses joueurs dans une fonction unique. Il privilégie leurs qualités techniques, leur intelligence de jeu et leur capacité d’adaptation afin de rendre son équipe plus imprévisible.

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‎‎Si cette transition continue de produire les mêmes effets lors des prochaines semaines, l’ASSE pourrait bien avoir trouvé une solution inattendue au milieu de terrain sans passer par le mercato. Le pari reste audacieux, mais les premiers indices sont encourageants. Les performances observées durant la préparation laissent penser que Maxime Bernauer est en train de devenir l’une des pièces maîtresses du nouveau projet stéphanois.